IL DOCUMENTOPORDENONE C'è anche il trasferimento temporaneo da un reparto all'altro, quando possibile, fra le misure organizzative pensate per combattere molestie e violenze sui luoghi di lavoro. Non solo. C'è pure la censura delle volgarità. Il tutto previsto dal patto sottoscritto fra Confcommercio del Friuli Venezia Giulia e Cgil, Cisl e Uil: un accordo che contiene un impegno comune a promuovere in ogni azienda del terziario azioni volte a incoraggiare comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli...