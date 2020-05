IL DOCUMENTO

BELLUNO Sicurezza condivisa. La presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton, scrive ai colleghi imprenditori. «Siamo nella fase 2 e dobbiamo fare tutto il possibile per non tornare indietro. Sarebbe letale tornare a richiudere». Un appello alla responsabilità quello firmato dalla numero uno dell'associazione che solidarizza anche con le realtà ancora chiuse, rimproverando al Governo eccessiva incertezza, nei tempi e nella gestione del nuovo corso dell'emergenza.

«NON È FINITA»

Da lunedì la fase due è ufficialmente iniziata ma, chiarisce Berton: «Non significa che l'emergenza sanitaria sia finita e che si possa tornare ad una nuova normalità. Gli esperti ci ripetono quotidianamente che, proprio in questo momento, è vietato sbagliare, perché un incremento dei casi porterebbe a nuove chiusure, sia pure localizzate. È uno scenario che dobbiamo evitare, perché provocherebbe ulteriori colpi a un sistema economico e industriale già messo a dura prova». Nelle parole della presidente c'è quindi un accorato appello ai colleghi e ai collaboratori nelle fabbriche. In cui viene ripetuto il mantra: «Non abbassare la guardia. Bisogna continuare ad assumere tutti quei comportamenti utili ad evitare nuovi contagi: distanziamento sociale, uso della mascherina e dei guanti, igiene personale».

COSA SUCCEDERÀ

«Il futuro - prosegue Berton - è tutto da scrivere e dipenderà dalla responsabilità di ciascuno. Abbiamo davanti giorni, settimane e mesi che saranno comunque complicati, con una crisi economica senza precedenti. Il riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria sarebbe letale. È perciò necessario essere consapevoli dei pericoli che corriamo ed agire di conseguenza, con quel senso civico che abbiamo dimostrato fino ad ora». La presidente difende però, una volta di più l'operato delle aziende ribadendo che lo sforzo, indirizzato all'attuazione dei protocolli sottoscritti a livello nazionale dalle parti sociali, il 24 aprile scorso. «Tutti noi abbiamo a cuore la salute dei nostri dipendenti e delle loro famiglie. È perciò inaccettabile che qualcuno, solo per un po' di visibilità, alimenti sospetti e paure».

LA SOLIDARIETÀ

Nel documento Berton si è anche soffermata su chi è ancora bloccato dai provvedimenti del governo. «Se l'industria, in questi mesi durissimi, ha dovuto fare i conti con i codici Ateco, le autocertificazioni, le procedure presso le Prefetture, c'è un mondo di piccoli commercianti, negozi, partite Iva che ancora non può ripartire. A loro va tutta la mia solidarietà. Sono preoccupata anche per la tenuta economica e sociale delle nostre comunità». A preoccupare gli industriali è ovviamente il turismo, alle prese con una una stagione invernale finita in anticipo e una estiva ancora da decifrare: «Gli operatori si stanno organizzando per favorire la riapertura, garantendo condizioni di massima sicurezza, sia per gli utenti che per il personale. L'incertezza, purtroppo, non favorisce la necessaria programmazione: anche di questo il Governo dovrà assumersi tutte le sue evidenti e gravi responsabilità».

