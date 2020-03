IL DIVERSIVO

PORDENONE La consolle ben piazzata, su una postazione di fortuna vicino alla finestra. Dischi da selezionare, una playlist che sia motivazionale, perché di tristezza ce n'è già tanta e perché, in fondo, è ancora l'ora dell'aperitivo, anche se gli amici sono lontani. Via, parte la musica, sparata nel quartiere. Siamo a Barbeano, Spilimbergo, ma non importa in realtà di dove sia la scena. È l'immagine del primo fine settimana in quarantena nazionale. Il dj, un ragazzo del posto, mette Azzurro, ovviamente con un buon remix alle spalle, e per qualche minuto ci si dimentica del nemico. E si canta, si balla, rigorosamente ognuno a casa sua. D'altronde è sabato, non scherziamo, bisognerà pur mantenere vive le tradizioni anche in stato di segregazione anti-virus.

E non c'è solo la musica, ma anche un buon bicchiere di vino, che viene condiviso non al tavolino del bar, ma di fronte a una telecamera. Il primo fine settimana di quarantena, infatti, è stato anche quello del debutto dell'happy hour via internet, un appuntamento che sino a sette giorni fa sarebbe stato deriso e che improvvisamente è diventato un bene primario da tutelare. Così, soprattutto sabato sera, sono stati tanti i giovani che si sono dati appuntamento al cellulare, alla webcam o direttamente su Instagram e Facebook. È scattata la gara al cocktail fatto in casa più accattivante, o alla bottiglia di vino che magari nessuno si ricordava più di avere in cantina e che è stata stappata per l'occasione. Il rito friulano del taglio non è morto. Non se n'è andato con i cattivi pensieri e le angosce. È più forte di tutto, come la voglia di stare assieme anche se è vietato. Fortunatamente la tecnologia, questo mostro spesso descritto come a cinque teste, è venuta in soccorso. E un cin ha spezzato la monotonia.

