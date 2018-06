CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISSENSOFELTRE «L'impressione che abbiamo è che il documento che la conferenza dei sindaci dell'Usl Dolomiti vuole stendere non serva a niente. Deve essere per noi un documento forte, preciso e tecnico che faccia capire alla Regione quelle che sono le esigenze della sanità montana e soprattutto che le nostre necessità non sono le stesse della pianura». Queste le dichiarazioni del Comitato pro ospedale di Feltre in merito alle linee che la conferenza dei sindaci dell'Usl provinciale intende adottare per la stesura di un documento a...