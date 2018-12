Il disperato soccorso del fratello pompiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DENTRO LA TRAGEDIACONCORDIA SAGITTARIA In casa di Andrea Castellet, 54 anni, stava quasi per suonare la sveglia, ieri, prima dell'alba. Alle 8 iniziava il suo turno al distaccamento dei pompieri di Portogruaro. È giunta prima la telefonata disperata della madre Elda, da Paludetto: «Corri, la casa di Paola brucia! Le ragazze sono qui, ma lei è entrata dentro e non è più uscita!». Andrea si è vestito in fretta e furia e si è precipitato in via Cesare Battisti.CORSA DISPERATA Andrea è arrivato praticamente in contemporanea con i colleghi...