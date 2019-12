IL DISEGNO DI LEGGE

Tra i sette e i dieci milioni di euro in più a disposizione della provincia, ogni anno. Il disegno di legge potrebbe essere approvato da Palazzo Balbi già lunedì e per la provincia di Belluno rappresenta una vera e propria rivoluzione. Ad anticiparlo, nel corso della tradizionale conferenza di fine anno, l'assessore regionale con delega alla Specificità della provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin.

DI COSA SI TRATTA

Tecnicamente dal 2018 è stata disposta la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia. Le Regioni possono dunque disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata ai servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

COME FUNZIONA

«Siamo riusciti a far passare - spiega l'assessore Bottacin - il principio per cui al posto dell'energia ci viene riconosciuto il corrispettivo, come già accade a Trento. Voteremo il provvedimento in Giunta lunedì». Stabilire l'ammontare non è semplice ma secondo un calcolo di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) potrebbe trattarsi, per l'intero Veneto, di una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Più di metà potrebbe dunque arrivare in provincia di Belluno. Una cifra che nella migliore delle ipotesi potrebbe arrivare a dieci milioni di euro, più realisticamente a sette.

COME SPENDERLI

«Per quanto riguarda Belluno è una svolta epocale - prosegue Bottacin - qui si può, diversamente dagli altri territori, godere di una percentuale di energia assegnata in misura ulteriore rispetto alla percentuale minima, graduabile sino al 100 per cento, che deve essere destinata a servizi pubblici e categorie di utenti eventualmente anche diversi da quelli destinatari della percentuale minima. Si potranno illuminare municipi e scuole gratis o fornire energia a soggetti privati».

I CANTIERI

Gran parte del resoconto dell'assessore che ha anche delega alla difesa del suolo è stato ovviamente dedicato ai numeri che riguardano i cantieri: 1200 quelli avviati nel bellunese, 1700 nell'intera Regione. 3.413 incontri svolti nel territorio. Raccolta differenziata nel bellunese al 75,1% nel 2018, realizzati diverse giornate di educazione alla Protezione Civile nelle scuole e decine con gli operatori, ottenuta e avviata l'organizzazione dei Campionati Nazionali di Sci della Protezione Civile. «Quest'anno l'impegno è stato molto più che tangibile ha sottolineato Bottacin lo testimoniano le centinaia di cantieri aperti in tutta provincia, sia per la difesa del suolo che per il postVaia. Cantieri che vengono monitorati con attenzione massima, con continui sopralluoghi a tutela della sicurezza della popolazione».

LE ASSOCIAZIONI

Tra gli altri, Bottacin ha ricordato anche i contributi forniti alle associazioni di Protezione Civile del bellunese che nel 2019 hanno toccato quota 500 mila euro, mentre, complessivamente per le attività di Protezione Civile si arriva a 3 milioni di euro dalla Regione al territorio. Sempre per quanto riguarda la Protezione Civile, da sottolineare, infine, la prova di soccorso denominata Vaia che ha interessato da giugno a settembre 1.358 volontari, la maggior parte dei quali impegnati nei 181 cantieri di addestramento per il ripristino delle aree colpite.

