IL DISCORSO

VENEZIA Il saluto alla città, qualche sassolino dalla scarpa e poi il Mose («opera dell'ingegno, forse è proprio il modello-Venezia che funziona»), l'autonomia («non è contro, ma per») e il Porto («è meglio che capiamo noi in città i problemi»). Insomma c'è tutto il futuro del Brugnaro II nel discorso di insediamento di Luigi Brugnaro.

MOSE E AUTONOMIA

«Il Mose non è costato molto rispetto al caso Genova - ha detto Brugnaro - È un'invenzione ingegneristica di questa città, nella sua storia ha avuto una serie di inefficienze e contraddizioni da parte dello Stato romano che ha finanziato l'opera poco alla volta, traendo soldi dai finanziamenti per la città. La legge speciale per Venezia non è stata finanziata da anni, ma credo sarebbe giusto - non faccio polemica - che il governo desse una spiegazione al perché l'essenzialità debba finanziarla la legge speciale». Per il sindaco, il Consiglio deve «fare squadra a Roma dove sono chiamati a dare conto di queste decisioni. Se il ponte di Genova è stato un modello, è perché hanno dato 2 miliardi cash. Il Mose è diverso, è un progetto mai fatto al mondo. Oggi abbiamo avuto conferma che questo progetto incredibile e straordinario funziona. Ma i soldi sono stati dati a rate da tutti i governi, a spizzichi e bocconi, poi c'è stata la magistratura. Si dice che il tutto sia costato 5 miliardi, c'è chi dice 7, ma Venezia ha fatto un'opera colossale che funziona. Ora c'è il tema dell'Agenzia di gestione, non possiamo immaginare sia così lontana da Comune e Regione. Potremmo creare qualcosa assieme - il gancio dato ai consiglieri tutti - abbiamo dimostrato che sappiamo gestire i conti, essere governativi. Forse serve ancora una volta di più spiegare che l'autonomia non è contro qualcuno».

IL PORTO E L'OFFSHORE

Ed è partendo dall'autonomia che il sindaco ha toccato il tema del Porto rilanciando l'idea dell'offshore per i mercantili. «A questo punto dico che è meglio che risolviamo noi il conflitto tra Porto e città: da una parte con il Mose che funziona, le persone vorranno stare all'asciutto, dall'altra è vero che se alzi sempre il Mose, uccidi il Porto». E le polemiche? «Non abbiamo mai fatto patti con qualcuno per fare fuori qualcuno, non l'abbiamo fatto né io né il presidente Luca Zaia». Porto, vuol dire anche Grandi navi: «Tutti contenti quando è successo l'incidente, e io ad andare all'Unesco a spiegare che non stavamo uccidendo la laguna, ma non decidiamo noi: troviamo soluzioni assieme, e sono state tradite le disponibilità. Il canale Vittorio Emanuele potrebbe servire al porto qualora a Malamocco lo Stato avesse dei problemi». Poi, il Mose. «Formiamo piloti che ci dicano quali navi possono passare per la conca di navigazione e se c'è qualcosa da cambiare, penseremo a come farlo. Una proposta - ha aggiunto Brugnaro - potrebbe essere il porto offshore per le merci, ma dentro a un piano concreto pronto da 15 anni».

IL CONSIGLIO COMUNALE

Se da un lato il sindaco ha ringraziato i cittadini «per l'attestato di stima ricevuto» con il voto, gli assessori uscenti (alcuni rientranti) «per cinque anni di grande lavoro» e rilanciato l'appello di collaborazione, a Brugnaro non sono andate giù certe critiche: «Girerò casa per casa per denunciare le falsità dette da alcuni», ha annunciato. «L'altra volta (cinque anni fa, ndr) ero molto più svantaggiato, non conoscevo nulla della macchina comunale, ho dovuto fare i conti con una situazione economica disastrosa. Abbiamo avuto difficoltà perché vogliamo portare la meritocrazia che è un valore. Sono nati conflitti con esponenti sindacali del Comune, uno ha scritto una lettere che va ben tutto ma non votare me - ha detto - Rivolgersi sempre alla magistratura non è un bene. Noi vogliamo puntare sui giovani, che sono il futuro del centro storico e di Mestre». Parole, quelle di Brugnaro sull'opposizione dei sindacati, che in serata hanno partorito una nota della Cgil firmata dal segretario provinciale delle Funzione pubblica, Daniele Giordano: «Ci ha chiesto di sedere attorno a un tavolo e abbandonare le beghe, l'abbiamo sempre fatto e lo faremo». Poi, a chiudere 38 minuti di discorso inaugurale, l'ammissione: «Ho commesso errori con persone che mi hanno provocato, non ero abituato». E il ricordo di «Paolo Pellegrini per la libertà di pensiero che aveva».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA