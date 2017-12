CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISCORSOROMA Rivendica i risultati in una legislatura che definisce «fruttuosa» perché anche nell'ultimo anno «non abbiamo tirato a campare». «Il mio governo ha fatto pochi annunci ma ha preso molte decisioni»: l'ultima, ieri in Cdm, l'ok alla missione militare in Niger. E «l'Italia è un gigante dell'export anche se nun ce se crede». Un paio d'ore di conferenza stampa precedute da un preambolo di mezzora nel quale Paolo Gentiloni tira le fila dell'anno di governo e della legislatura che si chiuderà poche ore dopo.Parla a braccio...