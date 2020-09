IL DISCORSO

AURONZO «Un servitore dello Stato pronto a donare se stesso per gli altri, una testimonianza sublime di etica del dovere, l'affermazione del coraggio sulla paura, della generosità sull'egoismo, della passione sull'indifferenza: questo era l'appuntato scelto qualifica speciale Sergio Francese»: è l'incipit del l'intervento svolto ieri in chiesa a Villagrande durante il rito funebre dal comandante generale della Guardia di Finanza generale di Corpo d'armata Giuseppe Zafarana, che solo per un attimo, nel corso della lettura ha dovuto fermarsi per la commozione.

«E questa -ha detto ancora Zafarana- è l'immagine che rimarrà per sempre scolpita nei nostri cuori. Un figlio del nostro servizio alpino, di cui, oggi, tutte le Fiamme gialle piangono la tragica scomparsa. Una perdita improvvisa, che lascia in noi tutti un senso di vuoto, di sconforto, di smarrimento, di impotenza e di straziante dolore. Sergio era impegnato in un'esercitazione in quota. Si misurava, ancora una volta, con le insidie e gli imprevisti della montagna, con l'obiettivo di essere pronto, nel momento del bisogno, a intervenire in soccorso del prossimo in difficoltà. Un impegno costante, quello addestrativo, che Sergio ha sempre interpretato, sin dal suo transito nel corpo, con esemplare spirito di servizio, ammirevole passione e salda determinazione. Virtù rare, sentimenti nobili, che sono marchiati a fuoco nel patrimonio di valori della nostra componente alpina».

Nel suo intervento Zafarana ha poi ripercorso per sommi capi il curriculum di Sergio: «È entrato a far parte della nostra famiglias nel 2017, dopo anni di militanza nel corpo forestale dello stato e ha dimostrato, da subito, una sintonia profonda, un'affinità elettiva con l'ambiente e con il servizio, tanto da conquistarsi la stima, l'affetto e l'amicizia di colleghi e superiori. Perché Sergio parlava il loro stesso linguaggio. Un linguaggio fondato sui codici della lealtà, della disponibilità e dell'altruismo ed era diventato un riferimento, una guida, soprattutto per i più giovani, lui che di tanto in tanto ironizzava sul suo futuro in pensione, ma che continuava a vestire orgogliosamente i panni del trascinatore, sostenuto da uno straordinario senso di responsabilità. Da appassionato soccorritore, era un animo generoso, un uomo disposto a mettere a rischio la propria incolumità per gli altri, anche oltrepassando quella soglia ideale al di là della quale il servizio si trasforma in missione. E sono proprio i vostri sguardi, oggi, la vostra commozione, le lacrime che solcano il vostro viso, la prova più evidente, la testimonianza più tangibile, la dimostrazione più vera, di come Sergio fosse entrato nel cuore di tutti. È anche per questo che la sua scomparsa scava un abisso nel nostro animo, un dolore acuto, lancinante, che si congiunge all'indicibile sofferenza dei familiari e degli affetti più cari, ai quali oggi tutte le Fiamme gialle si stringono in un ideale abbraccio».

