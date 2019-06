CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISAPPUNTOBELLUNO «Il sindaco, il sindaco Jacopo Massaro dov'era ieri? È vergognosa la sua assenza». Annalisa Cicci è un fiume in piena. Veneziana che trascorre 8 mesi all'anno nella seconda casa in Nevegal, amante del sempre della località che definisce una piccola Cortina. La donna ieri non ha potuto partecipare alla manifestazione, perché impegnata nelle cure di un anziano famigliare ultra novantenne, ma ha seguito da vicino corteo e discorsi attraverso messaggi, foto e video inviate dagli amici. In serata non riesce a contenere la...