Il direttore silurato: «È solo un ricambio»

IL RETROSCENATREVISO «Non vi è ragione per tentare di leggere tra le righe del comunicato ufficiale un qualche dissidio o ingerenza di qualsivoglia natura. Si tratta di normali avvicendamenti che avvengono in tutte le aziende». Nicola Cecconato, presidente di Ascopiave, getta acqua sul fuoco. L'addio di Roberto Gumirato, direttore generale della società con incarichi importanti anche in altre aziende della Holding, ha fatto rumore. Ed è arrivato a un anno esatto dall'uscita definitiva dal gruppo di Fulvio Zugno, predecessore di Cecconato,...