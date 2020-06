L'IDEA

VENEZIA Non sarà un fuoco di paglia, ma una reale ripartenza. I riflettori sugli spettacoli dal vivo si sono riaccesi ieri sera contemporaneamente a Venezia e Mestre, a Padova e Treviso e proseguiranno per tutta l'estate. «Stiamo preparando in questi giorni una ricca programmazione attenta a tutti i tipi di pubblico e a tutte le fasce d'età, bambini inclusi, un calendario di spettacoli che, a partire da luglio, andranno in scena in parte all'aperto, in parte al teatro Goldoni di Venezia, Al Verdi di Padova e al Del Monaco di Treviso - spiega Massimo Ongaro, direttore del Teatro Stabile del Veneto - Stiamo già preparando le sale per accogliere il pubblico in maniera sicura e rispettosa delle linee guida imposte dal Governo. Ogni spettacolo si svolgerà in sicurezza, sia per le persone in sala, sia per chi sarà sul palco e per i tecnici che opereranno dietro le quinte».

Filo comune sarà la scelta degli artisti e degli operatori del mondo dello spettacolo, dai tecnici delle luci ai fonici, agli operai che allestiranno le sale: «privilegeremo artisti e personale del nostro territorio, un segnale che vogliamo dare di vicinanza e di sostegno concreto a chi lavora nel mondo dello spettacolo, una categoria che più di tante altre ha sofferto, anche da un punto di vista strettamente economico, questo periodo». Dopo tre mesi di sipari abbassati e di incertezza, riaccendere i riflettori poteva rivelarsi complicato e ricco di incognite e invece non è stato così. «Abbiamo organizzato lo spettacolo in campo San Polo in sinergia con il sindaco Luigi Brugnaro e devo ammettere che a Venezia, contrariamente a quanto è accaduto altrove, è filato fin da subito tutto liscio - spiega Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto - Non c'è stato nessun intoppo burocratico e un grande risultato sta a dimostrare come il sistema abbia funzionato e come tutti desiderassero la ripresa del mondo dello spettacolo, un ritorno da affrontare con l'atteggiamento giusto, positivo e collaborativo».

Prima dell'entrata in scena del duo comico Carlo & Giorgio, sono stati i coristi delle due maxi formazioni dirette dal maestro Marco Toso Borella ad aprire la scena con l'interpretazione dell'inno d'Italia cantato all'unisono dalle 200 voci della Big Vocal Orchestra e dalle 40 voci del coro giovanile Vocal Skyline. «Per noi è un onore essere stati scelti come voce di Venezia - spiega emozionato Borella - La Big Vocal Orchestra è il coro più grande d'Italia, noi stessi siamo un assembramento e quindi durante la chiusura ci è stato impossibile incontrarci per le prove di gruppo. Nonostante ciò, in questo lungo momento di pausa, siamo riusciti a realizzare una bella cosa: la nostra personale interpretazione del brano Do you hear the people sing? (La senti la gente che canta) del musical I Miserabili di Claude Michel Schon Borg». I coristi della Big Vocal Orchestra, ognuno da casa propria, hanno cantato la canzone registrando un video sul telefonino, poi le singole esecuzioni, in diverse lingue, sono state assemblate in studio ed è nato un video che alterna le immagini dei coristi a quelle di Venezia, un'opera apprezzata e condivisa anche dall'autore, Claude Michel Schon Borg. «All'inizio indosso una maschera che poi strappo via. Un gesto liberatorio per vincere la paura e ripartire con forza ed entusiasmo», conclude Borella.

