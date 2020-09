LA STRUTTURA

CORTINA Sembra chiuso l'hotel Alaska. Il parcheggio ampio che lo precede è quasi del tutto vuoto e le vetrate scure che lo avvolgono non lasciano sfuggire segnali di vita. La ragione però è semplice e non va ricercata negli otto dipendenti della struttura trovati positivi venerdì. «La stagione estiva è finita» spiega con cortesia il direttore. Lui è seduto a gambe incrociate su un divano che guarda l'ingresso. Le braccia sono distese lungo lo schienale. Da quando è trapelato che la struttura ricettiva in cui l'Usl 1 Dolomiti, due giorni fa, ha individuato un piccolo focolaio di Covid-19, il clima è cambiato.

AMAREZZA

Il direttore contesta la troppa popolarità creata dal caso poi i toni si ammorbidiscono. In fondo, la stagione estiva è finita. L'hotel Alaska non accetta più prenotazioni ormai da qualche giorno perché da domani sarà chiuso.

«Non certo a causa del Covid-19 precisa subito il direttore dell'albergo Ogni anno chiudiamo in questo periodo. Noi siamo tranquilli: i pochi dipendenti positivi sono stati messi in isolamento. Io stesso mi sono sottoposto a tampone ed è negativo, come quello di coloro che stanno lavorando all'interno della struttura in questo momento». I dipendenti positivi al tampone, secondo quanto comunicato dall'Usl 1 Dolomiti, sono stati otto che equivalgono a circa la metà dell'organico dell'hotel Alaska. Quando la notizia si è diffusa sono state prese le precauzioni necessarie e la struttura assicura che «tutti gli ospiti sono negativi».

GLI OSPITI

Di alcuni, però, non si può dir nulla. E il motivo è semplice: non solo non hanno eseguito il tampone ma non erano nemmeno a conoscenza che nell'albergo dove soggiornavano fosse scoppiato un piccolo focolaio. «A noi non hanno detto nulla. Sono senza parole». A parlare è una turista di Roma, ospite della struttura. Lei si trova all'hotel Alaska da una settimana insieme al suo fidanzato e al cane. Quest'anno la scelta delle vacanze estive è ricaduta sulla montagna per evitare l'affollamento delle spiagge italiane. La loro vacanza sarebbe dovuta terminare ieri ma «abbiamo chiesto di rimanere un giorno in più e la struttura ha dato il consenso». La ragazza precisa subito che le norme di sicurezza anti-contagio all'interno dell'hotel sono state rispettate. «Quando siamo arrivati racconta un dipendente della struttura ci ha preso le valigie con i guanti. E ci puliscono la camera ogni giorno». La notizia degli otto positivi però la turba. «Potevano almeno avvisarci continua Se è così non rimaniamo una sera in più. Ora ho paura a entrare». Poi il suo pensiero corre verso i familiari: «Ci faranno il tampone? Domani (oggi, ndr) torneremo a Roma e vedremo i nostri genitori. Potremo tornare al lavoro?».

ELENCHI FORNITI

Il direttore dell'hotel Alaska alza le mani. «Noi abbiamo fornito gli elenchi degli ospiti all'azienda sanitaria spiega Ma l'albergo è grande. Non possiamo fermare tutti fisicamente». È probabile che l'Usl 1 Dolomiti abbia sottoposto a tampone solo coloro che potevano essere entrati in contatto con i dipendenti della struttura. Questo spiegherebbe come mai la coppia romana non ne sapesse nulla.

IL SINDACO

«Cortina nel bene e nel male (molto spesso nel bene), qualsiasi cosa accada, ha sempre un riverbero nazionale commenta il sindaco Giampietro Ghedina La stagione estiva è andata bene perché i protocolli sono stati seguiti in maniera molto scrupolosa. Anche la situazione dell'Hotel Alaska con questo mini focolaio è stata gestita tempestivamente. Riguardava solo alcuni dipendenti. E gli ospiti sono risultati negativi. Siamo a conclusione di una stagione andata bene. Tre mesi fa sembrava impossibile potesse andare così e invece i turisti sono arrivati e chiudiamo una stagione sostanzialmente positiva».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA