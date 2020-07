JESOLO

Tamponi per tutto il personale del locale. Dopo il caso del dipendente di un ristorante del lido risultato positivo al Covid-19, l'Ulss4 con i propri tecnici del Dipartimento di prevenzione, come previsto per situazioni di questo tipo, ha fatto scattare tutti gli accertamenti del caso.

Per questo ieri tutti i dipendenti hanno effettuato il tampone, il cui esito sarà reso noto nelle prossime ore. Per quanto riguarda il dipendente già testato, si tratta di un cittadino bengalese residente in città, risultato positivo da giovedì scorso. Da alcuni giorni l'uomo non si era presentato al lavoro perché accusava un malessere. Per questo si è rivolto al proprio medico che gli aveva prescritto una cura ma senza ottenere dei benefici. Successivamente si è presentato al pronto soccorso dove è stato sottoposto al tampone che ha confermato la positività.

Per lui non è stato necessario il ricovero ma l'isolamento domiciliare. A finire in isolamento anche un'altra persona che ha avuto dei contatti. Non ci sarebbero invece problemi per gli altri dipendenti che non hanno avuto contatti ravvicinati. Al momento non risultano provvedimenti nei confronti del locale, chiuso momentaneamente dai gestori per consentire il compimento dei tamponi e gli accertamenti di prassi.

«Siamo tranquilli spiega il gestore e siamo pronti a riaprire. Il dipendente era a casa già da alcuni giorni prima che effettuasse il tampone, di fatto era già isolato prima che arrivasse l'esito dell'esame. Per quanto riguarda il nostro locale l'Ulss ha già fatto i controlli del caso, senza riscontrare problemi. Ogni giorno a tutti i dipendenti viene misurata la temperatura e per tutti adottiamo il protocollo previsto, per tutti i dipendenti i contatti sono ridotti al minimo.

Sottolineo, inoltre, che questa persona risiede in città da tempo e non è arrivata in Italia negli ultimi giorni come altri suoi connazionali».

Il ristoratore Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio: «Questa vicenda commenta ci permette di ribadire ancora una volta che i nostri imprenditori sono rispettosi delle varie norme. In questo caso specifico il dipendente era già in isolamento domiciliare prima ancora che arrivasse l'esito del tampone e prima ancora di ogni sintomo sospetto. Inoltre, circostanza non di poco conto, di fronte ai vari controlli, i gestori hanno dimostrato di rispettare e di mettere in pratica quanto previsto dai protocolli». In città continua ad essere alta l'attenzione alla Croce rossa, dove rimangono in isolamento gli 85 migranti, dopo il trasferimento a Cavarzere dei 42 risultati positivi. In isolamento anche i 4 nuovi casi positivi. Per loro potrebbe non essere necessario il trasferimento visto che nella struttura ci sono gli spazi per garantire l'isolamento. Massima l'attenzione delle forze dell'ordine che continuano a presidiare l'intera area giorno e notte per impedire agli ospiti di uscire dalla struttura. Anche per questo negli ultimi giorni si è rianimato il dibattito sul destino del centro, con la richiesta di riconversione dell'immobile.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA