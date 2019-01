CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIKTATPORDENONE L'ordine, perentorio, è arrivato dallo studio ovale della Regione: i 2,5 milioni di euro stanziati ancora dalla giunta Serracchiani per la ristrutturazione dello stadio Tognon di Fontanafredda, non saranno dirottati. Tradotto, il Pordenone potrà sì usufruire della soluzione ponte rappresentata dalla Dacia Arena di Udine (disponibile già da tempo), ma non rinuncerà all'opportunità offerta dalla Regione di giocare a Fontanafredda una volta che lo stadio Tognon sarà rinnovato. E la Regione si impegnerà a trasformare...