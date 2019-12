Il dicembre nero della città: 3 morti

A Scorzè è il terzo mortale in meno di un mese. Il 1. dicembre un camionista croato di 33 anni era stato investito e ucciso in via Venezia, mentre stava attraversando la strada per andare a comprare le sigarette. Dieci giorni fa, invece, Antonio Castellaro, 64 anni di Zelarino, era stato travolto da un furgoncino in via Kennedy. Infine lo schianto di ieri in via Tito Speri in cui ha perso la vita Inglis Libralesso. In provincia il 2019 si chiude con un bilancio pesante in questa tragica statistica. Il dramma simbolo continua ad essere quella dello scorso 14 luglio, a Jesolo, in via Adriatico all'incrocio con via Pesarona, dove a perdere la vita sono stati i ventiduenni Riccardo Laugeni, Leonardo Girardi, Eleonora Frasson e Giovanni Mattiuzzo. Il 14 giungo, sulla Triestina, all'altezza di Tessera in uno scontro frontale tra una Volkswagen Touran e un pullman dell'Atvo, a perdere la vita è stata la 35enne di origine moldava, Andrei Boaghe e la figlia Ana Maria di 12 anni, di Mirano. Il 30 settembre, sulla Romea, a morire è stato un 69enne di Chioggia, Giorgio Boscolo Meneguolo, in un terribile frontale. A fine ottobre, un altro schianto fatale, questa volta a Musile, dove ha perso la vita Giulia Zandarin, 18enne di Castelfranco. Il 7 novembre, a Mira, è morto travolto da un'auto, Massimo Marin, 49 anni, ciclista di Villanova di Camposampiero. A distanza di poche ore, a Fiesso d'Artico, a perdere la vita è stato invece Sergio Cassandro, 63 anni, anche lui travolto in bici. Il 2 dicembre, altro incidente a Vigonovo, dove è morto l'83enne Bruno Ruvoletto. L'ennesima tragedia della strada poi è avvenuta a Ceggia, con la morte di Domenico Piccolo, 43 anni. Domenica 15 dicembre, altra strage dei ragazzi nello scontro frontale lungo la bretella che da Noventa di Piave porta a San Donà con tre vittime: Chiara Brescaccin, 23 anni, di Noventa, Matteo Gava, 20 anni, trevigiano di Salgareda e Giulia Bincoletto, 25 anni, di San Donà, che era al volante dell'altra auto. Ma in quello stesso maledetto giorno, a Stigliano di Santa Maria di Sala, è morta anche Greta Benedetti, di 24 anni. Il giorno successivo a San Donà, la stessa tragica sorte è toccata a Marco Scarpa, 21 anni. E ancora Denis Dorigo, 35 anni, morto a Pontecrepaldo, travolto da un camion, il cui conducente si era fermato a soccorrerlo per un precedente incidente.

Giuseppe Babbo

