IL DIBATTITOVENEZIA Un intergruppo sull'autonomia, aperto sia ai deputati che ai senatori, di tutti gli schieramenti e di tutta l'Italia, così da superare eventuali resistenze. A lanciarlo sono i parlamentari veneti di Forza Italia, che con il bellunese Dario Bond e il padovano Piergiorgio Cortelazzo ne ipotizzano anche già il presidente: «Una figura autorevole come quella di Renato Brunetta, per dare risposte celeri alle Regioni e ai cittadini che chiedono con forza più poteri per i territori». L'iniziativa è stata annunciata ieri, a...