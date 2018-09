IL DIBATTITO VENEZIA Tutti d'accordo con il sindaco Luigi Brugnaro sull'importanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOVENEZIA Tutti d'accordo con il sindaco Luigi Brugnaro sull'importanza di difendere la «lentezza di Venezia» come un valore. Quando però si entra nel dettaglio di come questa lentezza dovrà essere declinata sul fronte del traffico acqueo, le opinioni di categorie ed operatori si diversificano e cresce la sfiducia su quel che il Comune riuscirà effettivamente a fare. Cosi anche l'annunciato confronto con le categorie, proprio sui temi del moto ondoso, si annuncia in salita.L'altro giorno Brugnaro ha lanciato una sorta di...