Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIBATTITOVENEZIA Il lockdown e la pandemia hanno creato le condizioni ideali per gli affari degli usurai. Prefettura e forze dell'ordine, proprio per questo motivo, si stanno attrezzando per affrontare il problema soprattutto in via preventiva. È quanto è emerso ieri nel corso del webinar Il rischio criminalità per le imprese organizzato dalla Confcommercio metropolitana di Venezia e che ha avuto come ospiti il prefetto di Venezia...