IL DIBATTITO

VENEZIA Distinguere attività imprenditoriale e non, con limiti di tre camere anche in diversi immobili come discriminante se sia necessario dotarsi di partita Iva o meno. Oltre a questo, c'è anche la possibilità (e non l'obbligo) per il Comune di consentire le locazioni turistiche su licenza, stabilendone il numero, i criteri e la durata per l'assegnazione.

Sono queste le principali proposte incluse nell'emendamento che il deputato del Pd Nicola Pellicani ha ritirato, dopo la bagarre in Parlamento con l'opposizione di Italia Viva in maggioranza, ma che è servito per iniziare un dibattito all'interno del Governo sullo spinoso tema della gestione dei flussi turistici. E sarà proprio il Governo, ha annunciato Pellicani, ad affrontare la questione.

PALLA AL GOVERNO

«L'esecutivo - aggiunge Pellicani - si è impegnato, e lo ribadirà anche in aula al momento della discussione del Milleproroghe, a riprendere i contenuti dell'emendamento all'interno del Collegato alla Legge di Bilancio sul turismo una proposta di legge che i vari Ministri hanno facoltà di presentare dopo l'approvazione del Bilancio entro il 31 gennaio 2020».

Pellicani ha quindi commentato: «Lasciare l'emendamento all'interno del Milleproroghe sarebbe stata una forzatura, ne sono consapevole, ma almeno si è iniziato a parlare e ad agire in questo senso, volevo gettare il sasso nello stagno».

Il deputato spiega che, anche grazie alla sua proposta, il tema è sul banco di discussione e gli effetti che avrà sulla città, sebbene siano tutti da vedere, potrebbero essere già ipotizzabili: «Dipende da cosa verrà deciso, però ad esempio il Comune potrà, non dovrà, stabilire un tetto massimo di giorni in cui fare affittanza turistica per l'anno. La legge stabilirà anche il limite massimo, vedremo quanto, forse tre o quattro camere dedicate alla locazione turistica, considerando che oltre le sei si diventa hotel». Un altro nodo è quello della cedolare secca: «Attualmente chi affitta così paga una cedolare secca, ma qualsiasi professionista che invece apre la partita Iva paga quasi il doppio delle tasse, quindi è importante definire l'attività professionale da quella che non lo è. Poi, sarà il Comune a poter creare incentivi a residenti, studenti. L'importante è regolamentare il fenomeno che sta spopolando la città, se poi il mio Governo non farà nulla, sarò il primo a dannarmi. Non si può fare di Venezia una rendita fondiaria».

LA RICHIESTA DEL COMUNE

Tuttavia dal Comune arriva la richiesta di approntare al più presto gli strumenti normativi per regolamentare il settore. L'assessore comunale al turismo, Paola Mar, spiega che da tempo l'amministrazione chiede al Governo centrale di prendere decisioni: «Il tema delle locazioni turistiche è da sempre importante - osserva - ne abbiamo parlato anche nel corso dell'incontro avvenuto con i commissari dell'Unesco. Già il 30 ottobre 2017 avevo ribadito la necessità di portare alla luce il problema e due settimane fa la consigliera Giorgia Pea ha fatto una mozione sul tema». Per quanto riguarda l'incontro con i commissari è stato spiegato il problema legato alle affittanze nello specifico: «Nel piacevole confronto si è parlato chiaro, abbiamo chiarito a loro quanto è più redditizio affittare a turisti che non a residenti o studenti. Ad esempio, se faccio un contratto da mille euro al mese a residenti, ma dai turisti ne ricavo 3mila, è chiaro che in quattro mesi incasso quanto un anno. E questo ha ripercussioni evidenti».

Sugli effetti che l'eventuale Legge potrebbe avere, Mar si è detta cauta: «Si tratta di un problema mondiale, abbiamo un deputato che ha recepito ciò su cui stiamo lavorando, ma la ricaduta è da considerare. Il lavoro da impostare sarà diverso, tutti i centri storici sono sottoposti a pressione turistica, è importante che si renda nota la specificità di Venezia». Quindi in termini pratici si vedrà: «Ci saranno sicuramente ragionamenti da fare ad esempio sui giorni disponibili, ma saranno successivi», ha continuato l'assessore. (t.borz.)

