VENEZIA «Dall'altra parte sono molto sicuri di vincere, ma la pandemia e il lockdown hanno cambiato le cose, lo si avverte». A dirlo è Pier Paolo Baretta, candidato sindaco alle comunali per la coalizione di centrosinistra, in occasione della presentazione dei candidati provinciali di Più Europa e Volt (partito paneuropeo) alle prossime elezioni regionali. La lista, giovane e composita, appoggerà in parallelo Baretta come primo cittadino di Venezia e Arturo Lorenzoni come presidente del Veneto. «Avvertiamo una forte domanda di cambiamento, anche se chi governa cerca di tenere sotto controllo la situazione - prosegue Baretta sostenendo la candidatura di Lorenzoni - Il Veneto è tra i territori più importanti d'Europa, ma non è governato cogliendo questo ruolo. La regione - aggiunge - che ha bisogno di Venezia per rilanciare economia e cultura, può e deve dare di più al Paese. In città - conclude - faremo di tutto per vincere, ma in ogni caso per continuare, per questo è importante la sinergia, il gioco di squadra tra Venezia e il Veneto per portare a casa il risultato».

Arturo Lorenzoni, definendosi scherzosamente «un marziano della politica», vuole «giocare bene questo primo tempo con un progetto visionario ma lucido partito dal Pd per costruire un'alternativa forte, fatta della visione integrata in Europa e del valore delle diverse sensibilità e competenze, in un contesto in cui il vento di destra e le amministrazioni che discriminano per il colore della pelle preoccupano». Più Europa e Volt definiscono la loro intesa «un sogno che si è realizzato», evidenziando come il consenso che riscuote all'interno delle università superi il 20%. «Oggi la scelta è netta, di campo - dice la capolista mestrina di Più Europa Silvia Nalin - da una parte il medioevo e dall'altra lo Stato di diritto. Noi crediamo nell'Europa - spiega - nella difesa dei diritti civili e nelle sostenibilità generazionale e ambientale, temi di cui beneficiano tutti, anche i nostri avversari». Su 9 candidati, tra studenti, imprenditori, un insegnante e una ingegnere, la lista ne vanta 4 nati dopo il 1994. «Io non ho mai fatto il passaporto per viaggiare in Europa - dice Filippo Celleghin, di Volt - Punteremo all'innovazione, serve sviluppo economico ed ecologia per il futuro. Per Venezia - prosegue - abbiamo una nuova idea di turismo, che deve essere una risorsa e non un'arma a doppio taglio, perché non può esserci monocultura e il turismo non deve uccidere la città». E poi il Veneto. Celleghin, indicando la regione come una tra le peggiori d'Europa in termini di burocrazia, parla di «mancanza della possibilità per le eccellenze venete di rimanere in questo territorio. Sarà una battaglia elettorale difficile ma non impossibile - conclude - vogliamo più Veneto in Europa, sfruttando tutte le opportunità che questa offre, e più Europa nel Veneto». Sempre di Volt Giovanni Ziani, classe 1999, il più giovane, che elencando le sue «identità mestrina, veneziana, veneta ed europea», definisce la politica attuale «negazione dei valori europei. Zaia potrebbe essere quello buono della Lega, ma sempre leghista è - aggiunge - mentre io ho 21 anni, e voglio portare freschezza». Di Più Europa Chiara Avezzù, che sente «la necessità di far cambiare rotta a Venezia dove per i giovani non c'è futuro», ed Egidio Bertaggia: «É una battaglia per la libertà - sostiene riferendosi alle comunali - in un contesto di propaganda e atteggiamento che ricordano le dittature sudamericane, quando si rende verità la falsità».

Gli altri candidati di Più Europa sono Deborah Alfonzo, Matteo Forin e Maria Trombetta detta Moira, mentre Benedetto Dalla Vedova, segretario nazionale del partito, evoca il «rischio di democrazia fragile», definendo la lista «testimonianza di una sfida coraggiosa controcorrente per arginare Zaia, pericolo maggiore di Salvini, perché vuole il contrario di ciò che serve, quando invece i veneti hanno bisogno di un'integrazione economica sempre più forte soprattutto con paesi come Germania e Romania». Lorenzoni e Baretta saranno appoggiati anche dal partito Liberale Italiano, il cui segretario nazionale, Nicola Fortuna, invoca «un Veneto europeo, riformista e liberale».

