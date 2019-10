CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIBATTITOVENEZIA A qualche giorno dalla reintroduzione della storia nell'esame di maturità, si riaccende il dibattito sul valore dell'insegnamento e dello studio della storia, anche partendo dalle varie ricorrenze presenti in calendario. Nello specifico, la polemica scoppiata al Liceo Marco Polo sulla presenza delle forze dell'ordine in occasione del 4 novembre, festa delle Forze armate e dell'Unità nazionale, è servita da spunto di riflessione a docenti e studenti. LA STORICAQuesti ultimi, in un comunicato pubblicato su web e social...