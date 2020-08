IL DIBATTITO

TREVISO «Chiedere i danni d'immagine allo Stato è un principio sacrosanto. Da questo punto di vista il sindaco di Treviso fa bene. Treviso è passata da essere città covid-free a primo comune d'Italia per tasso di contagio. E tutto perché il virus è entrato in una struttura che fa riferimento alle autorità statali». Carlo Nordio, magistrato trevigiano in pensione che tra gli anni Ottanta e Novanta si è occupato di terrorismo e del ramo veneto dell'inchiesta Mani Pulite e grande osservatore della realtà che sitamo vivendo, spezza una lancia in favore di Mario Conte. Il primo cittadino, appena avuto notizia del focolaio scoppiato all'interno del centro d'accoglienza nell'ex caserma Serena, era stato durissimo annunciando l'intenzione di chiedere allo Stato un risarcimento per i danni provocati all'immagine di Treviso e al suo turismo.

SOSTEGNO

«Condivido la linea del sindaco - conferma Nordio - che Treviso abbia subito un danno è un fatto oggettivo. Giusto parlare di risarcimento, anche se è quasi impossibile pensare di vedere concretamente del denaro. Ma il principio c'è. Il virus si è diffuso in una struttura dove lo Stato, cui si deve la gestione dell'immigrazione, avrebbe dovuto vigilare. E non me la prendo di certo con i prefetti, che stanno facendo un lavoro egregio sul territorio, direi eroico, ma purtroppo senza ricevere adeguati sostegni e supporti dallo Stato. È innegabile che il virus si sia diffuso in un modo improvviso e massiccio in una struttura su cui è responsabile diretto il Governo». Per l'ex magistrato, Treviso, intensa come città, è una vittima: «I trevigiani, come tutti in Italia, hanno dovuto sopportare sacrifici pesantissimi per mesi. Ci ricordiamo la città deserta, i divieti di muoversi, l'impossibilità anche di andare al lavoro. E tutti hanno rispettato in silenzio le direttive per uscire da una situazione molto brutta. Tali sacrifici hanno portato ad arginare il contagio, a fare di Treviso città covid-free. Adesso questa immagine è stata cancellata da quanto accade nell'ex caserma. Ed essere sbattuti in prima pagina in tutta Italia come città centro di un nuovo contagio, è penalizzante. Giusto, quindi, chiedere i danni».

I TEMPI

E a chi ribatte che il virus dentro l'ex caserma non l'hanno di certo portato migranti arrivati dall'estero visto che nell'ultimo anno nel centro d'accoglienza non è arrivato nessuno, Nordio precisa: «Non è questo il punto. Non stiamo parlando di migranti appena arrivati, ma del fatto che il virus si sia diffuso. E lo Stato avrebbe dovuto gestire meglio la situazione perché questo non accadesse. Il prefetto, ripeto, ha lavorato molto bene, ma non è stato aiutato. Ho fatto parte della commissione incaricata di esaminare le domande e assegnare gli appalti per l'assistenza. So come funziona il sistema. Per questo dico che il lavoro della Prefettura, in certi casi, è eroico. Ma sono stati lasciati soli. Invece il prefetto dovrebbe avere più risorse a disposizione per potenziare i controlli, per evitare che il contagio si propaghi in centri così popolati. Ma non viene aiutato. Il sindaco, quindi, fa bene a chiedere i danni anche se essere risarciti sarà molto difficile. Ma conta il principio».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA