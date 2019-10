IL DIBATTITO MESTRE Il maxi-cantiere tra Vega e cavalcavia di via Torino già

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOMESTRE Il maxi-cantiere tra Vega e cavalcavia di via Torino già avviato, la ristrutturazione del cavalcavia superiore di Marghera in partenza e il sogno di spostare a sud tutto il traffico pesante diretto al Porto. La viabilità di questo snodo tra Mestre, Marghera e Venezia si gioca tutta in questi tre interventi, l'ultimo dei quali è stato per ora solo abbozzato dal sindaco Brugnaro. E cioé: utilizzare un'unica porta a sud per i traffici del Porto, liberando tutta la parte verso Mestre e quella zona di cerniera che si sta...