IL DIBATTITO

BELLUNO Provincia divisa sulle possibili restrizioni che il Governo potrebbe varare in questi giorni per contenere la diffusione del virus durante le festività natalizie. Le opinioni cambiano di pari passo con l'altitudine. I sindaci delle terre alte non vorrebbero ulteriori limitazioni, mentre quelli a valle le ritengono necessarie. Semplificando, si potrebbe dire che a essere contrari sono soprattutto i comuni in quota, vale a dire quelli che vivono grazie al turismo invernale. E non c'è da biasimarli: nella parte alta della provincia i contagi stanno diminuendo e, dopo le ultime precipitazioni, non c'è nemmeno bisogno di innevare.

LA RIFLESSIONE

«Personalmente sono molto preoccupato riflette il presidente della Provincia Roberto Padrin È un momento difficile e drammatico. Abbiamo appena registrato il record di morti in Veneto. Quindi sono favorevole a ulteriori restrizioni perché la salute deve rimanere al primo posto, ma saranno necessari ristori certi da parte del Governo». La posizione, opposta, più netta a Cortina d'Ampezzo. «L'augurio è che non arrivino altre limitazioni spiega il sindaco Giampietro Ghedina Altrimenti dovremo sperare nei ristori che attualmente sembrano molto aleatori e incerti». La preoccupazione è forte e non solo per l'andamento della curva epidemiologica in provincia. «Non sappiamo ancora come affronteremo il Natale continua il primo cittadino Questo non va bene, soprattutto per gli imprenditori. Occorrono poche regole e chiare per mettere le persone nelle condizioni di lavorare. Ma c'è confusione a tutti i livelli. Ci toccherà abbassare la testa come al solito. Siamo abbastanza sconfortati di come stanno gestendo le cose a tutti i livelli». Livinallongo conta 1.300 anime. Ma è uno dei comuni bellunesi con il maggior numero di piste da sci. Da ieri è covid free. «Non è chiaro quando si potrà riaprire e a quali condizioni sottolinea il primo cittadino Leandro Grones Se siamo riusciti a superare la prima ondata è perché ormai era fine stagione. A ferragosto abbiamo avuto il boom di turisti e ora una nuova mazzata. Noi non siamo Saint Moritz. Abbiamo poche case e non è un territorio che si presta a passeggiate sulla neve». È un no velato ad ulteriori restrizioni. «Dipende specifica poi I ristoranti stanno lavorando. Qualche turista che viene su, ce l'abbiamo. Se ci limitano ancora la vedo nera». Nel frattempo le persone prendono d'assalto i negozi di abbigliamento sportivo: «Stanno andando a ruba le ciaspe e tutto ciò che serve per andare sulla neve. Speriamo arrivi presto il vaccino. Siamo preoccupati. Le fabbriche sono aperte, i centri commerciali pure. È chiuso solo il turismo di alta montagna». È sufficiente spostarsi ad Agordo e la prospettiva cambia. «Il mio è un grido di allarme ammette il sindaco Roberto Chissalè I numeri stanno crescendo in maniera importante. Credo sia opportuno che tutti riescano ad avere un comportamento più consono e mettano in atto le misure necessarie per far fronte al diffondersi di questa pandemia». Ad Agordo ci sono 150 positivi e altre 100 persone si trovano in isolamento. «Alcuni sono stati ricoverati in Terapia intensiva racconta Chissalè Non si può più scherzare. Se ci saranno delle misure restrittive vorrà dire che le avranno prese con cognizione di causa».

RIGORISTA

Per Stefano Cesa, sindaco di Borgo Valbelluna, le limitazioni sono necessarie: «È l'unico modo per evitare una terza ondata di ritorno dalle festività. Abbiamo un sistema troppo precario, dagli ospedali alle scuole». Il periodo natalizio potrebbe essere un modo «per fare un reset completo e rallentare diffusione. Stiamo vivendo momenti drammatici: dobbiamo essere responsabili e dare agli ospedali la possibilità di lavorare al meglio anche nei confronti dei malati non covid». DP

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA