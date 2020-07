IL DIBATTITO

BELLUNO Ora a finire nel mirino è il lupo. Il predatore viene abbinato a parole come contenimento e abbattimento. Dopo gli episodi degli ultimi giorni gli animi sono esasperati e più di qualcuno chiede risposte alla politica. Tirando per la giacca gli amministratori locali e quelli regionali. Non solo gli agricoltori ma anche gli allevatori temono che la diffusione del lupo possa pregiudicare seriamente bestiame e raccolti e forse, prima ancora, la loro serenità. Senza contare che in questa fase sono più le incognite (il lupo è tornato in provincia soltanto da pochi anni) che le certezze. Ad aver paura è anche la gente che vive a ridosso delle aree in cui ci sono state le predazioni. Il primo a rompere gli indugi è stato il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa. Non proprio il genere di persona che ti immagini con la mimetica e la doppietta. «Cosa dobbiamo ancora aspettarci affinché le istituzioni prendano seriamente in esame la questione? Un attacco all'uomo? Dobbiamo chiedere a gran voce di concedere ai territori la possibilità di prelievi selettivi». In altre parole abbattimenti.

LA SPONDA

Una posizione, quella di Cesa, che non è isolata. A schierarsi al suo fianco il sindaco di San Vito di Cadore, Franco De Bon, che è consigliere provinciale a Caccia e Pesca, una vita spesa a combattere contro i bracconieri, da guardia venatoria e funzionario provinciale. Un curriculum che lo qualifica prima come un esperto, poi come politico. «La prima cosa da fare quando si affrontano queste tematiche - spiega De Bon - è quella di farlo con grande tranquillità evitando l'emotività. Bisogna poi prendere in considerazione la normativa. La pubblica amministrazione deve gestire questi fatti con responsabilità e serenità. Questi fenomeni li stiamo subendo: la rinaturalizzazione di ampie zone alpine comporta un aumento di alcuni animali, nessuno lo vede, ma questo spesso accade a scapito di altri. Il compito è presidiare con grande scientificità i fenomeni. E poi adottare i provvedimenti in linea con norme europee e scienze. Per quanto riguarda il lupo la strada è già tracciata in tutta Europa. Noi dobbiamo conservare le popolazioni faunistiche. Una conservazione che passa attraverso piani di gestione. Già nel 2015 abbiamo detto che era necessario dare una risposta, sia con un piano che vada a formare e dare sostegno a misure di mitigazione ma contemporaneamente ad un piano di gestione che comprenda tutte le misure. Inclusa la rimozione. Lo fanno in tutta Europa credo sia il momento di prendere in considerazione questa possibilità anche nel nostro territorio».

A PALAZZO BALBI

In Regione il tema è sul tavolo dell'assessore Pan da anni ma tutte le richieste di autonomia di gestione sono state respinte dal ministro all'ambiente Sergio Costa. «Il lupo è di proprietà dello Stato - chiarisce subito l'assessore regionale alla caccia, Giusppe Pan - è al governo e al ministro che ci si deve rivolgere. Non sono sconfortato ma non mi aspettavo succedesse qualcosa di diverso. Dopo anni di immobilismo vorremmo che la Regione avesse libertà di gestione. Invece, dobbiamo solo pagare gli indennizzi, fornire le reti e tutto il resto mentre in tutti i Paesi confinanti ci sono dei piani di selezione. Non se ne esce con l'attuale mentalità. È un problema da affrontare con censimenti e cacciatori, non mi pare la luna. Ai sindaci dico che capisco la loro stanchezza». Pan poi tranquillizza i residenti sul rischio che il lupo possa prendersela anche con gli uomini. «Negli ultimi decenni non si è mai sentito di un attacco del lupo alle persone. I cani vengono visti come avversari, e quindi azzannati dal lupo per una questione territoriale. Anche i padroni che vanno a passeggio in montagna è meglio che lo sappiano e li tengano al guinzaglio».

Andrea Zambenedetti

