Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIBATTITOBELLUNO Aziende a prova di covid (con o senza vaccino). Il grido di allarme lanciato qualche giorno fa dalla presidente degli industriali Lorraine Berton, «Siamo seriamente preoccupati, per le aziende servono direttive serie, chiare e senza compromessi per gestire la situazione con tranquillità», non è condiviso dai sindacati che si dicono invece tranquilli per come è stata gestita la situazione fino adesso. I protocolli di...