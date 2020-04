IL DETTAGLIO

VENEZIA Forse c'è anche un pizzico di fortuna, se nelle strutture di accoglienza veneziane per le persone anziane ci sono solo cinque casi positivi, tra gli ospiti, che tra l'altro risulterebbero asintomatici, su un totale di 839 ospiti.

Ma senz'altro la situazione è anche frutto di uno stress organizzativo che ha curato il piano della sicurezza nei minimi dettagli. Lo descrive il presidente Luigi Polesel, che illustra come la chiusura al pubblico sia stata precedente al decreto del presidente del consiglio dei ministri che la imponeva, con l'acquisto di materiale di protezione che è stato disponibile fin dall'inizio dell'emergenza, la sanificazione delle strutture con le prove batteriologiche in ogni angolo. «Fortuna di sicuro, ma anche buone pratiche, mi auguro dichiara Polesel con una grande condivisione con i lavoratori, tanto che il tasso di assenteismo è risultato addirittura più basso rispetto agli altri momenti dell'anno. Ci auguriamo di poter riaprire presto ai familiari, mettendo in atto tutto quello che abbiamo imparato, sapendo che non si può abbassare la guardia e che ottobre è dietro l'angolo, con una eventuale ripresa dell'epidemia. E dobbiamo essere pronti». Ma veniamo ai numeri: su 850 lavoratori, 818 sono stati sottoposti a tamponi, mentre 32 sono ancora in attesa. Di questi tamponi 805 hanno dato esito negativo, 6 positivo mentre 7 persone sono ancora in attesa del risultato. Entrando nel dettaglio, al Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti di Mestre su 373 lavoratori, due sono risultati positivi e subito isolati, sette sono ancora in attesa dell'esito del test e 32 aspettano il tampone. Tutti negativi i 367 ospiti. Alla Residenza Contarini ecco i 5 ospiti positivi su un totale di 128, che oggi riceveranno l'esito del secondo tampone visto che si tratta di persone asintomatiche. Tre positivi anche tra i lavoratori, su un totale di 131. Al centro servizi San Giobbe tutti negativi, sia i 96 operatori, sia i 94 ospiti.

Un positivo tra i 152 lavoratori del Centro San Lorenzo, mentre tutti negativi i 161 ospiti. Infine alla Casa di riposo di Santa Maria Del Mare, a Pellestrina, dove la settimana scorsa erano stati fatti i test sierologici che avevano dato come risultato 6 pazienti positivi, ora sono arrivati gli esiti dei successivi tamponi, che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai familiari dei 108 ricoverati non autosufficienti, che risultano tutti negativi. La struttura gestita dal direttore PierPaolo Perutto è stata chiusa al pubblico fin dal 25 febbraio scorso e l'ipotesi di ospitare dei contagiati è stata un test importante per eventuali emergenze. (r.vitt.)

