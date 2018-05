Il derby britannico sul Mostro carnico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ULTIMA SALITARAVASCLETTO Spettacoloso. È l'aggettivo che sembra il più appropriato per certificare la tappa da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan, il Mostro carnico, la quattordicesima del Giro d'Italia 2018, il numero 101 della storia.Lungo la salita che, con le sue prerogative naturali, viene indicata come la più dura d'Europa si è assistito a una sorta di volata. Incredibile ma vero. A lanciarla, quando rimanevano da percorrere circa cinque chilometri per giungere all'arrivo, è stato il britannico Chris Froome, finora al Giro...