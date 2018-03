CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il deputato più giovane del Veneto dorme dalle suore. «Sono nella casa del pellegrino Cristo Re, le suore sono contente e io anche. Abbiamo parlato tutto il giorno e per me, che vengo dall'Azione Cattolica, è stato una specie di ritorno a casa, c'è la stessa atmosfera del camposcuola». Ecco Alberto Stefani, padovano di Borgoricco («Sì, il paese di Miss Italia Eleonora Pedron, quando venne eletta io ero un bambino, ma mi ricordo perfettamente che era in gara con il numero 39, ho una notevole memoria fotografica»), il più giovane dei...