VENEZIA Per il deputato dem, Nicola Pellicani, per risolvere il sovraffollamento delle carceri «si può ragionare anche sull'indulto». Per l'assessore comunale alla coesione sociale della Giunta Brugnaro, Simone Venturini, di indulto non si deve nemmeno parlare: «è da irresponsabili». Tutti e due d'accordo, però, sulla necessità di adottare altre misure, in accordo con i tanti soggetti coinvolti nella gestione delle carceri. Un botta e risposta a distanza, quello tra Pellicani e Venturini, nel giorno più caldo per Santa Maria Maggiore.

In realtà, a sollevare il tema dell'indulto, era stato il deputato dem già l'altro ieri, che dopo le prime proteste arrivate dal carcere veneziane aveva fatto un giro di telefonate con i direttori dei due istituti di pena lagunari, Santa Maria Maggiore e Giudecca, e con il garante dei detenuti. Ieri, dopo il degenerare delle proteste, Pellicani è tornato sull'argomento: «Qualsiasi episodio violento, qualsiasi atto vandalico va condannato. Non è questa la strada per ottenere qualcosa. Ciò premesso, il tema del sovraffollamento delle carceri c'è. E va affrontato innanzitutto con misure che già ci sono, ma il cui utilizzo va ampliato: dai permessi, agli arresti domiciliari, all'utilizzo del braccialetto elettronico. Nuovi carceri non si creano in sei mesi i governi degli ultimi dieci anni non li hanno messi in cantiere». E l'indulto? «Ci si può ragionare, anche perché non viene applicato da tempo. Ma intanto partiamo da quello che già si può fare, ad esempio dai permessi. Ovviamente non per i reati più gravi, di criminalità organizzata. Ma delle misure vanno prese, qui si tratta di disinnescare una bomba esplosiva» osserva Pellicani.

Diversa la valutazione di Venturini. «Parlare di indulto oggi è da irresponsabili - attacca -. La situazione è di emergenza sanitaria ed economica. Aprire un altro fronte di scontro politico ha un riflesso anche sulle carceri. Se i detenuti vedono che la politica si divide, la tensione si alzerà. Invece non si può far passare il messaggio che basta fare la voce grossa, usare la violenza, per ottene che il Governo negozi su un tema come l'indulto». Per questo, secondo l'assessore, «bisogna togliere dal tavolo il tema dell'indulto. Vanno invece valutate altre misure, insieme ai responsabili delle strutture carcerarie». Venturini ricorda anche come la sospensione delle visite in carcere, che ha innescato le proteste, è «una misura presa a tutela dei detenuti. Lo stesso è stato fatto anche nelle case di riposo, a tutela degli anziani ospiti. Sono sacrifici, ma tutti dobbiamo sacrificare qualcosa, in un momento come questo. E in questo momento bisogna ringraziare soprattutto il personale di polizia penitenziaria che, in silenzio, continua il suo lavoro difficile».

