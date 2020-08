IL DEPUTATO

BELLUNO «Chi ha preso quei soldi ha sbagliato». Nessuno sconto, nessuna scusa. Mirco Badole, 54 anni, siede alla Camera dei deputati. La stessa istituzione in cui tre suoi colleghi di partito, la Lega, sono stati accusati di aver preso i seicento euro del bonus destinato alle partite iva. Un bonus creato per sostenere chi ha subito il crollo dei redditi durante il confinamento per il coronavirus ma che non prevedeva un tetto massimo di redditi o patrimonio. Nulla di penalmente rilevante, sia chiaro. Neppure una violazione di tipo amministrativo. Chi ha fatto la domanda, in altre parole, aveva i requisiti in regola per accedere al contributo. Ma è evidente che prima ancora della legalità ci sia una questione di etica e di moralità. Per chi ha un reddito molto più che dignitoso, e pagato dalla collettività, è quantomeno sconveniente attingere ai fondi destinati a chi invece ne ha bisogno per vivere e si è trovato senza entrate. Indegni lì ha chiamati qualcuno e Badole, che è anche sindaco di San Gregorio nelle Alpi e che con il suo territorio non ha mai perso il contatto, non cerca parole di comodo dietro cui nascondersi per difendere i colleghi o svicolare alle domande dei cronisti. «Non vedo come si possa non condannare chi ha preso quel bonus». Vale anche per lei la regola che se ha risposto al telefono non ha niente da nascondere vero? «Certo, non ho fatto domanda. Ma credo che tra i parlamentari coinvolti non ci sia nessun veneto coinvolto. Ormai li conosco tutti abbastanza bene. So che il modo, di pensare è lo stesso per tutti. Ripeto chi lo ha fatto ha sbagliato».

AZ

