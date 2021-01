Il depuratore di Lignano «o si potenzia o serve a poco» ed è perciò tempo che «la Regione prenda una decisione definitiva su tale impianto». È la presa di posizione-appello lanciata ieri dal M5S Fvg, con il capogruppo in Consiglio regionale, Cristian Sergo, nel corso di un appuntamento su cui ha rilanciato l'attenzione riguardo ad una realtà per la quale «stiamo chiedendo potenziamento da tre anni». Oppure, ha aggiunto Sergo, «si affermi, come è già accaduto, che sversare direttamente i reflui con la sola diluzione dell'acqua, senza procedure di depurazione, non comporta alcun rischio per la salute umana e per i molluschi che sono coltivati nelle zone antistanti gli scarichi». La questione non è nuova - «è da una ventina d'anni che l'impianto non è adeguato alle normative e si continua ad autorizzarne l'attività in deroga», è stato ricostruito ieri ma, a fronte di un'imminente scadenza, i pentastellati pungolano con cifre e ricostruzioni per sostenere che le cose come stanno non possono più essere sostenibili a lungo. Il 27 febbraio, infatti, «scade l'autorizzazione regionale» e, secondo Sergo, «andremo incontro all'ennesimo permesso provvisorio». Condizione che dal punto di vista dei M5S «sarebbe inaccettabile». Ma Cafc replica punto su punto.

