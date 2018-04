CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DELITTOMONTEBELLUNA I capelli lunghi e biondi, gli occhi color del mare, il sorriso aperto e pulito. Così era, esattamente cinque anni fa, Denis Morello. Il tempo terreno per la giovane di San Gaetano si è fermato allora, il 16 aprile del 2013. Aveva ventidue anni e fu freddata dall'ex fidanzato nel parcheggio dell'Interspar. Quello stesso fidanzato che qualche mese prima aveva acquistato per lei una pagina del Gazzettino. Voleva dirle che la amava, che non era finita. E, probabilmente, quando ha capito che si era sbagliato, che Denise...