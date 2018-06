CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DEGRADOPORDENONE Storia di aree degradate. Storia di zone della città che, senza un intervento del pubblico o del privato, rischiano di cadere a pezzi. Edifici storici che hanno fatto la storia di Pordenone. La lista è lunga, peccato che per intervenire ci vogliano soldi (molti) idee, progetti e soprattutto qualcuno che sia effettivamente interessato a intervenire. Nell'elenco non compare soltanto l'ex cotonificio Amman per il quale, a quanto pare, un privato da fuori regione si è già fatto avanti nei confronti della curatela...