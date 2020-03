IL DECRETO

VENEZIA Canna da pesca, esche e un pontile galleggiante ancorato alla banchina. Probabilmente quel paesaggio ai limiti dell'irreale, con riva degli Schiavoni evacuata dalla solita folla di turisti, deve averlo ispirato: complice la bella giornata, era uscito per una mattinata di pesca. A rimandarlo a casa ci hanno pensato i carabinieri del nucleo natanti, non prima di averlo però denunciato per violazione dell'articolo 650 del codice penale: ovvero, violazione di provvedimento dell'autorità, nello specifico il decreto del presidente del Consiglio sulle misure restrittive previste per arginare l'emergenza sanitaria Covid-19.

Continuano i controlli, continuano a piovere le denunce. La maggior parte della cittadinanza, con il passare dei giorni, sembra aver finalmente metabolizzato la normativa. Tuttavia, continuano ad arrivare numerose chiamate al centralino del 112 per segnalare raduni, comportamenti non corretti e potenziali assembramenti all'aperto. In centro storico, a Cannaregio, a piazzale Roma, alla Giudecca, all'isola di Sant'Elena e in Campo Santa Margherita i carabinieri hanno denunciato dei cittadini perché lontani dalle loro abitazioni senza che sussistessero le ormai note circostanze di primaria necessità. In Terraferma a Favaro, Marghera, Martellago, Mirano, Scorzè e Spinea mercoledì pomeriggio i militari hanno deferito all'autorità giudiziaria diverse persone, stranieri e italiani, giovani e anziani, per gli stessi motivi. Un cittadino straniero, inoltre, ha fornito false generalità e si è ritrovato con la doppia imputazione mentre un pensionato di Noale si era spostato a Scorzè senza alcuna giustificazione. A San Donà li hanno trovati tranquillamente parcheggiati in auto, porta aperta, musica accesa, come nulla fosse. E alle osservazioni mosse dagli agenti, hanno reagito in modo sfrontato. I due giovani si sono presi la sanzione da parte della Polizia locale: lui di Caorle, 25 anni, lei residente nella provincia di Sondrio, di 22 anni. (D.Tam.) (F.Cib)

