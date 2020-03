IL DECRETO

TREVISO Sette giorni ulteriori di stop per le scuole di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Non è ancora arrivato fisicamente il decreto alle mail dei dirigenti scolastici ma la certezza della nuova misura c'è. Quindi nuova sospensione anche di mense e trasporti. E le superiori si organizzano con test e gruppi studio. «Le lezioni in videoconferenza? Il Ministero la fa un po' troppo facile» è la risposta corale dei dirigenti trevigiani. «Io naturalmente attendo la comunicazione ufficiale. Dicono uscirà oggi, e me lo auguro. Comunque al momento siamo ancora nel caos. Lezioni telematiche? A parole è tutto bello. Poi però la realtà è un'altra». Antonio Chiarparin, dirigente del 4. circolo ha passato una settimana a scuola a rispondere al telefono. Deve placare l'angoscia delle famiglie, e il disorientamento dei colleghi. «Voglio essere positivo: quest'emergenza ci sarà di supporto per il futuro. È un'esperienza che ci obbligherà a essere preparati anche sul fronte smart. Direi intanto di aspettare il decreto e di partire dai fondamentali. Ad esempio? La pulizia delle scuole, visto che da 10 giorni è tutto fermo».

L'ATTESA

Ieri è stata una giornata d'attesa. Tutti connessi, tutti a controllare social e posta. Morale: il decreto non è arrivato entro sera e si attende per oggi. Se però, come probabile, gli annunci e i rumors saranno confermati, ci sono ancora sette giorni di stop per tutte le scuole di Lombardia, Veneto e Friuli. Sette giorni da amministrare. Come? «Qui attendiamo le indicazioni ministeriali» conferma Mario Dalle Carbonare, dirigente del liceo scientifico Leonardo da Vinci. In attesa che il Miur dia disposizione chiare, i presidi provano ad immaginare soluzioni. Perché è chiaro che 15 giorni di fermo per gli studenti diventano impegnativi da recuperare. «Suppongo che il Ministro intenda quello che già facevamo con i ragazzi a casa per molto tempo per motivi di salute quando non optavamo per l'istruzione domiciliare, con la webcam dall'aula però - commenta la preside dell'istituto Cerletti, Mariagrazia Morgan - Questo sistema sarà più difficile da casa. Non tutti sono attrezzati, almeno credo. Per conto mio sarebbe già più che sufficiente usare il registro elettronico per creare gruppi classe e le mail. Si possono dare indicazioni, spiegazioni, fare i compiti e correggerli».

IL PUNTO

Il punto della nuova direttiva potrebbe essere proprio questo: la discriminazione. «Il 4. circolo gestisce anche le lezioni all'ospedale - spiega Chiarparin - per i ragazzi ricoverati usiamo la videoconferenza. Ma stiamo parlando di numeri residuali. Io come faccio a dare il pin a 1700 studenti? Inoltre c'è il problema della dotazione. Come scuola possiedo tre kit di pronto intervento nel caso serva computer, cuffia e collegamento. Ma tre sono assolutamente insufficienti. Quindi non possiamo proporre metodi pedagogici che impongano strumenti che magari le famiglie non possiedono».

LE SOLUZIONI

Al Da Vinci gli insegnanti stanno lavorando a questo già dai primi giorni della settimana. «Ci siamo già attivati: i colleghi in autonomia hanno inviato per mail dispense e power point. Ma non solo». Sabato, vista la malparata, Dalle Carbonare e alcuni colleghi hanno provato a fare un test di videoconferenza. «Ci vuole un server potentissimo e, per i ragazzi, una disponibilità infinita di giga oppure la fibra. Non tutte le famiglie lo possiedono. E noi stessi come scuola non abbiamo un server in grado di supportare lezioni telematiche a 59 classi». Il Da Vinci ha comunque messo a disposizione l'aula telematica ai docenti per usare scanner, pc e piattaforme. «I docenti stanno inviando test di matematica, inglese e lettere: sono questionari che prevedono la correzione in tempo reale e dunque è come fare un compito in classe. Molto utili allo scopo». Anche al Duca degli Abruzzi hanno già iniziato con i power point e le esercitazioni via mail. «Da giovedì alcuni insegnanti hanno chiesto agli studenti di lavorare in questo senso inviando materiale per mail - conferma Luisa Tarlon, presidente del consiglio d'istituto - in alcune classi i ragazzi hanno già avviato dei gruppetti di studio autonomi a casa».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA