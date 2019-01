Il decreto sicurezza è quasi superfluo Non ci sono posizioni a rischio sfratto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIPORDENONE «Allo stato attuale, in provincia di Pordenone non registriamo cittadini stranieri titolari di protezione umanitaria, cioè di permessi di soggiorno temporanei». A specificarlo è il prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino. Ha risposto a una precisa domanda relativa all'applicazione concreta del decreto sicurezza, la nuova legge voluta dal vicepremier Matteo Salvini in materia di immigrazione. LA NORMAAll'articolo uno, il decreto contestato da sindaci e minoranze parlamentari, presenta proprio la norma più discussa....