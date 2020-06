MIRANO Un ciclo di conferenze online per artigiani e imprenditori del Miranese per approfondire gli estremi del decreto liquidità: quello che prevede per i datori di lavoro, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, l'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli previsti dalle normative vigenti. «Viene sancito a livello legislativo - spiega l'Associazione Artigiani del Miranese che promuove i webinar - l'obbligo di tutelare le condizioni di lavoro stabilite dalle norme civilistiche, quindi i datori di lavoro in regola con gli adempimenti dei protocolli anti contagio saranno sollevati da responsabilità nel caso in cui un dipendente contragga il Covid-19 nonché agevolati in caso di ispezioni. Il decreto Cura Italia aveva equiparato il contagio all'infortunio sul lavoro, sollevando preoccupazioni su eventuali responsabilità penali e civili del datore di lavoro». Appuntamento alle 17.30: il 22 giugno per acconciatori, estetisti e tatuatori, il 23 per edili, dipintori e impiantisti, il 25 per legno, metalmeccanica e attività produttive, il 30 per alimentari, commercio e bar. Info allo 041.486477 o info@artigianidelmiranese.it.

Filippo De Gaspari

