IL DEBUTTO

UDINE «Oggi è stata la giornata più felice da molto tempo a questa parte. Una grandissima soddisfazione. Ce l'abbiamo fatta: siamo stati bravi tutti, anche gli alunni». Tira un sospiro di sollievo Paolo De Nardo, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Udine 3, che vale 1.250 ragazzi. E ieri, dice, c'erano «più o meno tutti, a parte le assenze fisiologiche». Del covid, che popola sicuramente molti incubi di docenti e presidi, per fortuna, nessuna traccia, assicura. I professori, invece, quelli non sono proprio quanti avrebbe sognato. Sia inteso: «Siamo credo fra i più fortunati. Rispetto all'organico assegnato, ne mancano pochissimi: qualche maternità e alcuni posti che andavano a ruolo, ma poche unità in assoluto. Invece, l'organico covid non ce l'abbiamo e non sarà quello che era necessario, ma con qualche adattamento ce la dovremmo fare - dice De Nardo -. Ci sarebbe servito un consistente aumento per evitare lo sdoppiamento di alcune classi, ma alla fine non lo abbiamo avuto e ci siamo organizzati in un altro modo. Alla Manzoni invece di fare 30 ore, ne facciamo 24 in presenza a scuola e le rimanenti 4 in didattica digitale integrata. In classe si fanno 30 moduli da 45 minuti e il tempo che non si svolge a scuola viene fatto con la didattica distanza in modalità asincrona: i docenti preparano le lezioni e le caricano e i ragazzi ne usufruiscono da casa. Sulla dotazione informatica degli studenti dovremo fare un'indagine nei primi tempi». L'altro nodo, spiega De Nardo, è legato ai lavoratori fragili, che sono quelli più a rischio ai tempi della pandemia. «Credo che avremo dei problemi. Ci sono alcuni lavoratori che hanno chiesto di essere sottoposti alla visita del medico competente. Aspettiamo gli esiti. Fra docenti e Ata si tratta di 4-5 casi, su oltre 200 dipendenti». Ieri è partito anche il liceo Copernico fra le superiori, con 1.450 studenti: «I ragazzi - dice la dirigente Marina Bosari - sono stati ordinati e hanno risposto alle regole richieste. Siamo ad orario ridotto in attesa del completamento della dotazione organica. Ci mancano una decina di docenti, alcuni con orario inferiore a 18 ore»

