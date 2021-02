IL CASO

VENEZIA Richiesti sì, ma non una priorità. Utilizzati anche, ma nella maggior parte dei casi come soluzione temporanea, fino a quando l'emergenza coronavirus continuerà. Così, mentre le superiori riprendono in presenza, tornano ad accendersi i riflettori sui banchi con le rotelle, che ieri hanno fatto il loro tardivo esordio in alcune scuole del Veneziano. E che dividono ancora, come al tempo del bando.

LE FORNITURE

Nel Veneziano (i dati sono della Città metropolitana, competente sull'edilizia scolastica degli istituti di secondo grado), il ministero dell'Istruzione ne ha mandati 1.444 a cui si aggiungono altri 6.491 banchi e 2.443 sedie. Di questi, 2.673 banchi, 1.150 sedie e 340 banchi a rotelle sono andati alle sedi di otto istituti di Mestre; 1.461 banchi, 205 sedie e 500 banchi a rotelle alle 12 sedi di istituti di Venezia; 1.367 banchi, 317 sedie, 372 banchi a rotelle sono stati destinati alle dodici sedi di istituti di San Donà, Portogruaro e Jesolo; altri 490 banchi, 470 sedie, 232 banchi a rotelle alle cinque sedi di istituti di Mirano e Dolo e 500 banchi e 300 banchi a rotelle alle tre sedi degli istituti di Chioggia e Cavarzere.

I PRESIDI

Identici i banchi, diversi i destini. C'è chi li ha utilizzati come soluzione temporanea, chi ne ha sfruttato a pieno le potenzialità dedicandoli alla didattica innovativa, chi li ha presi ma - insomma - i problemi sono altri. E chi ha passato il tempo a richiamare i ragazzi, che con le rotelle ai banchi hanno fatto altro invece di seguire la lezione.

«Li abbiamo messi in alcune aule - ammette Concetta Franco, preside liceo Algarotti di Venezia - quelle aule in cui, per via del rispetto delle distanze, sarebbero rimasti fuori alcuni studenti: con queste postazioni più piccole riusciamo a tenere compatta la classe. Il problema è quando si tornerà all'intera capienza delle aule, che fine faranno?».

Tutt'altro che entusiasta Rachele Scandella, preside del Barbarigo di Venezia: «Ne abbiamo ricevuti circa 130, li abbiamo messi nelle aule e li stiamo utilizzando ma non era una nostra priorità». Anche perché, al Barbarigo hanno tardato: «Ci sono arrivati poco prima di Natale e i ragazzi li hanno usati oggi, per la prima volta - spiega - Com'è andata? Ci giocavano e abbiamo dovuto richiamarli anche per farli stare nella propria zona. I ragazzi dicono che non sono comodissimi, avrei preferito mi avessero dato i soldi per fare il tampone a campione anche perché il rispetto della distanza e della capienza di un'aula è indipendente dal banco a rotelle o senza rotelle. Siamo stati attenti a dove usarli, non li abbiamo messi a palazzo Morosini perché abbiamo terrazzi del 1600 e avremmo dovuto buttare i pavimenti poco dopo».

DIDATTICA INNOVATIVA

Ma c'è anche un controcanto. Quello di Michelangelo Lamonica, preside del Vendramin-Corner: «Ne abbiamo ricevuti 100, come richiesti, li stiamo utilizzando per la didattica innovativa in cui i ragazzi non hanno una visione statica della lezione ma devono interagire. So che c'è una polemica ma non è corretta perché sono banchi di didattica non tradizionale, ecco perché con una scuola di 1.600 ne ho chiesti solo 100 per i laboratori».

«Ne abbiamo presi una trentina - afferma Mirella Topazio, dirigente dello Stefanini di Mestre - Non le avrei mai scelte per la normale attività didattica ma le usiamo nei laboratori di lingua straniera. In questi laboratori abbiamo più classi che si incrociano e quindi ci possono servire più di 30 postazioni e quel tavolo occupa meno spazio»

Nicola Munaro

(ha collaborato

Melody Fusaro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA