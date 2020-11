IL DATO

TREVISO Sono quasi 180mila i tamponi eseguiti nei Covid Point dell'Usl negli ultimi tre mesi. Oggi si viaggia sopra quota 5mila al giorno. E a breve si salirà ancora, passando da sette a otto punti tampone. Dal 17 novembre sarà attivo il nuovo Covid Point in modalità drive-in di Castelfranco, nel parcheggio davanti alla discoteca Melodi, lungo via Staizza. Funzionerà dal lunedì al sabato, compreso, dalle 8 alle 14. I tamponi saranno effettuati da una task force dell'esercito con un medico, due infermieri e due movieri per la gestione degli accessi. L'Usl garantirà il supporto informatico, amministrativo e organizzativo. Da martedì il distretto Asolo potrà quindi contare su 4 sedi: il nuovo Covid Point di Castelfranco si aggiungerà a quello dell'ospedale della stessa Castelfranco (riservato agli under 14, con accesso pedonale), all'ex Velo di Altivole (drive-in) e all'ambulatorio di Valdobbiadene (solo su prenotazione, con accesso pedonale).

LE CIFRE

Già ieri, intanto, è stata nuovamente superata quota 5mila tamponi negli attuali Covid Point: Altivole (1.227), ospedale di Castelfranco (193), ex dogana di Treviso (1.175 diurni e 313 notturni), Conegliano (1.257), Oderzo (404), Casier (376) e Valdobbiadene (148). «Tutti i punti tampone sono accessibili agli assistiti dell'Usl 2 con prescrizione medica ricordano dall'azienda sanitaria o inviati con apposita mail dal dipartimento di Prevenzione o provenienti da uno dei Paesi per i quali è richiesto il tampone». Con l'impennata dei contagi, il tracciamento è sempre più difficile. Ieri sono emerse 575 nuove positività nella Marca. Ad oggi quasi 11mila trevigiani stanno combattendo contro l'infezione. C'è stato un nuovo decesso. I lutti sono saliti a 432 in otto mesi e mezzo di epidemia. E aumentano anche i ricoveri in Terapia intensiva. Sono 26 i pazienti Covid positivi in Rianimazione: 15 a Treviso, 2 a Vittorio Veneto, 3 a Conegliano e 6 a Montebelluna.

LE ANALISI

«Se non avessimo tirato fuori i test rapidi, a questo punto tutta l'Italia sarebbe al collasso sottolinea Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia di Treviso il tracciamento sarà più semplice con i test in auto-somministrazione. Li abbiamo già testati al Ca' Foncello, evidenziando la stessa sensibilità dei tamponi rapidi. Ora li abbiamo inviati all'Istituto superiore di sanità per valutare la facilità di esecuzione». Poi potrà scattare l'era del fai da te attraverso piccoli cotton fioc da passare all'interno delle narici. La speranza è che tali test possano arrivare anche nelle case di riposo. Intanto l'Usl assicura di aver distribuito i tamponi rapidi necessari per controllare gli operatori ogni 8 giorni. Fino a ieri non mancavano le lamentele per la carenza di test. L'Usl, però, spazza completamente il campo. «I tamponi ci sono e sono stati distribuiti», mette in chiaro il direttore generale, Francesco Benazzi. Una presa di posizione che azzera le congetture. Allo stesso tempo l'Usl punta ad allestire due nuovi reparti Covid in strutture isolate delle case di riposo per liberare gli ospedali. È ormai tramontata l'ipotesi di un accordo con il centro servizi Oic di Vedelago, che nella prima ondata aveva accolto i pazienti provenienti dal focolaio della Geriatria del Ca' Foncello. Il personale non basta. L'Usl ha chiesto di poter ricavare 20 posti letto nella casa di riposo Cosulich di Casale, già teatro del primo focolaio in una rsa nella prima ondata. Una richiesta simile è stata inviata alla Santa Maria De Zairo di Zero Branco. A quanto pare, però, alla fine i due nuovi reparti Covid potrebbero trovare destinazioni diverse: in cima all'elenco ci sono le strutture delle Opere Pie D'Onigo di Pederobba e del centro servizi Tomitano e Boccassin di Motta.

Mauro Favaro

