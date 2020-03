IL DATO

TREVISO Ne sono stati fatti tanti. E se ne faranno ancora di più. A ieri i tamponi eseguiti nelle strutture sanitarie dell'Usl 2 per contrastare l'espansione del contagio, sono stati 3.200 di cui 525 sono risultati positivi. E questi dati si incrociano con quelli delle persone in quarantena o in isolamento perché, appunto, positive: in tutta la provincia sono 1762, di cui positive 373. Per positive in questo caso si intende soggetti asintomatici posti in isolamento domiciliare. Il resto sono ricoverati negli ospedali della Marca distribuiti tra i reparti e le terapie intensive per i casi più gravi.

AUMENTO

L'intenzione è però quella di spingere sull'acceleratore dei controlli. Rispondendo alle direttive emanate dalla Regione Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl, annuncia che adesso partirà una campagna a tappeto di tamponi per le categorie più a rischio. Si comincerà da medici, infermieri e operatori socio sanitari che quotidianamente lavorano nelle strutture sanitarie trevigiane: «L'intenzione è quella di fare una media di 100 tamponi al giorno Partiremo con i medici di medicina generale - spiega Benazzi - procedendo poi per ordine alfabetico. I test verranno fatti alla Madonnina e nei distretti sanitari di Pieve di Soligo e di Castelfranco. Inoltre ci sarà anche un camper messo a disposizione dal settore Igiene Pubblica per dei tamponi a campione ma solo per le persone interessate. Poi faremo altri 162 tamponi per gli operatori delle case di riposo partendo dal Cesana Malanotti, quelle di Crocetta, Valdobbiadene e dal Gris di Mogliano». L'Usl, insomma, corre in soccorso dei suoi operatori da settimane ormai in prima linea. E poi per i medici di base c'è il numero verde destinato solo a loro per ogni tipo di informazione o timore: «Un numero - confessa Benazzi - a dir poco bollente, arrivano almeno 100-150 telefonate al giorno».

STRUTTURE

Le tende alzate davanti al Ca' Foncello serviranno soprattutto per i test ai medici. Questa campagna è stata affidata a una particolare task force composta da varie figure professionali . Tutto questo viene predisposto nei giorni dell'attesa del picco dei contagi: «Ancora non ci siamo - continua il direttore generale - ma è questione di giorni. Sentiamo che c'è apprensione. Le telefonate al Suem sono più che raddoppiate: oggi ne arrivano circa 400 ogni giorno quando la media abituale è di 150. Sono segnalazioni di febbriciattole, richieste di consigli, telefonate di preoccupazione. Inoltre, sempre per il nostro personale sanitario, abbiamo messo a disposizione gli psicologi delle Unità Operative Complesse. Tutta la macchina della nostra sanità sta lavorando a pieno regime per garantire la sicurezza di tutti». E intanto si attendono i rinforzi. Nella difficoltà di fare assunzioni, Benazzi comunque annuncia l'arrivo di una quota di personale in grado di aiutare chi ormai è stremato da turni di lavoro a dir poco pesanti. Entro la fine di marzo, quindi, arriveranno 18 infermieri e 18 operatori socio sanitari; ad aprile invece tre assistenti sanitari e tre tecnici di laboratorio per sostenere il persone di Micro Biologia attualmente impegnato nel lavoro immane di verificare tutti i tamponi. Un lavoro immane che ha costretto i vertici dell'Usl a predisporre tre turni di lavoro per coprire tutte le 24 ore: questo laboratorio è il cuore della lotta al Covid-19.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA