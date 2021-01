IL DATO

Il 22 gennaio erano 16 i cavarzerani morti nel corso della pandemia, dall'inizio dell'anno, che risultavano dai bollettini ufficiali dell'Ulss 3. Ieri erano 31. Non si tratta di un raddoppio delle vittime in una sola settimana, ma di un aggiornamento di dati che, in precedenza, erano sbagliati. Il sindaco, Henri Tommasi, lo aveva fatto notare nei giorni precedenti al 22. «Conosco personalmente almeno quattro famiglie che hanno perso qualcuno per Covid, ma non li ritrovo nei bollettini dell'Ulss. L'ho fatto presente in conferenza dei sindaci». In quel momento i morti ufficiali erano 14, ma altre due persone erano mancate nei giorni immediatamente precedenti e, sommate alle quattro citate da Tommasi, portavano il totale a 20. Ora il sindaco ha reso noti i dati aggiornati che riportano anche le correzioni sulla base delle sue segnalazioni e il totale è, appunto, 31. Tutti, tranne due, nella seconda fase della pandemia, da ottobre in avanti. Complessivamente, nel territorio comunale, i colpiti da Covid-19 sono stati 846: di questi 739 sono guariti e 76 sono ancora malati, 13 dei quali ricoverati in ospedale e, infine, altri 35 in isolamento fiduciario. Numeri che, in questa fase, come in molti altri luoghi, sono in leggero calo. Una notizia che, in qualche modo, compensa quella del maggior numero di morti anche se molti si chiedono come si sarebbero comportati i cavarzerani se avessero saputo il reale impatto del virus sulla popolazione. Forse certi assembramenti di cui si è parlato su facebook o segnalati allo stesso sindaco (come egli stesso ha detto più volte) non ci sarebbero stati. Non sono mancate neppure le segnalazioni di mancanza di controlli. Per parte sua, va detto, il primo cittadino ha sempre voluto raccomandare di non abbassare la guardia. Ma una polemica è toccata in sorte anche a Tommasi, proprio riguardo alle misure di contenimento del virus in municipio, dove si sono verificati almeno quattro casi di positività. Anche lì i sindacati dei dipendenti hanno chiesto maggiori controlli e la risposta del sindaco è stata l'affermazione di aver sempre scrupolosamente applicato i protocolli previsti dall'Ulss 3 ma di essere pronto a confrontarsi sull'adozione di altre eventuali misure. Lunedì scorso, infine, è ripresa anche l'esecuzione dei tamponi rapidi, in modalità drive trough, da parte dei medici di famiglia, alla Cittadella socio sanitaria, attività che era stata sospesa a metà dicembre per il verificarsi di alcuni casi di positività proprio in capo a medici e infermieri. Questa settimana sono stati effettuati 18 tamponi e uno solo è risultato positivo.

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA