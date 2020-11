Il dato è uno ma la lettura è doppia: i gestori di attività e locali veneziani sono i più controllati, ma sono anche i più ligi a rispettare le prescrizioni. I numeri sulle attività di monitoraggio sull'applicazione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, dal 3 maggio al 17 novembre, sono stati diffusi ieri dal Viminale. Per quanto riguarda il Veneziano, il numero che emerge subito è quello relativo ai controlli negli esercizi commerciali: a ricevere la visita delle forze dell'ordine sono stati 63.177. Il triplo rispetto a Padova (21.466) e Treviso (26.447), il doppio rispetto a Verona (32.822). I sanzionati, però, sono stati solo 17, un terzo rispetto a quelle di Padova (51), un quarto a quelle di Verona (67). «Non c'è una strategia precisa in merito al controllo dei locali - spiega il questore di Venezia - credo che questi numeri siano dovuti alla conformazione del territorio. Vero è però che abbiamo riscontrato come la gente stia diventando sempre più attenta a rispettare le nuove regole».

Delle 108mila (108.312, per la precisione) persone controllate in questi sei mesi, ne sono state sanzionate 543. Due i casi di positivi al virus sorpresi a violare la quarantena: entrambi sono stati denunciati. Dal 3 maggio al 3 giugno, inoltre, sono state denunciate anche altre 122 persone per altri reati. Chi, cioè, sottoposto a controllo inizialmente per verifiche alle prescrizioni anti contagio, si è scoperto che invece aveva ben altro da nascondere: c'è chi è stato trovato a spasso con dosi di droga (eroina o cocaina, soprattutto), con armi da taglio o arnesi da scasso.

