Il cuore di Tony Gallo per la clinica

LA NOVITÁPADOVA «L'opera si chiama Tutto quello che ho sempre voluto e parla dell'attesa condivisa in un abbraccio e in un gesto semplice. Il disegno di un cuore talmente vicino quasi da comunicare con il bambino e dimostrare tutto l'amore con un segno semplice ma con un significato universale: il cuore». Con queste parole Tony Gallo presenta la sua nuova opera, realizzata sulla parete della Clinica Pediatrica che si affaccia su via Giustiniani. La collaborazione tra Fondazione Salus Pueri e il writer padovano di fama internazionale è nata...