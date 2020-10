IL CRONOPROGRAMMA

BELLUNO Anas rassicura: non ci saranno rallentamenti per le opere Mondiali, nonostante l'impresa fuori gioco. «L'impresa raggiunta dall'interdittiva antimafia che eseguiva esclusivamente alcuni lavori in subappalto per conto dell'appaltatore - hanno spiegato ieri da Anas, rispondendo alle domande -, come previsto dal vigente Protocollo di Legalità sottoscritto tra Anas e Provincia di Belluno è stata immediatamente allontanata dal cantiere e sono state applicate le penalità previste. Non si prevedono rallentamenti nell'esecuzione dell'intervento poiché l'appaltatore ha provveduto a sopperire tramite mezzi e maestranze proprie al fine di dare continuità alle lavorazioni in corso». Insomma oltre a essere stata cancellata dalla Lista bianca e a non poter più lavorare per le pubbliche amministrazioni l'azienda interdetta dovrà pagare anche salatissime penali.

LA STATISTICA

Va sottolineato che dall'avvio del Piano per la legalità contro le infiltrazioni voluto dalla Prefettura e firmato da Anas ci sono stati oltre un centinaio di accessi ai cantieri in corso. In tutti i casi le verifiche si conclusero con nessuna conseguenza: l'interdittiva all'azienda mantovana è la prima scattata.

LO STATO DELL'ARTE

I lavori in corso sulla statale 51 non subiranno alcun rallentamento, come ha detto Anas e il Piano Straordinario per i Mondiali 2021 prosegue spedito. La maxi-sistemazione della statale 51 d'Alemagna vede, ad oggi, metà degli interventi completati (per oltre 21 milioni di euro) e l'altra metà in corso (che hanno prodotto un avanzamento di ulteriori 22 milioni di euro). L'ultimazione del Piano, come comunicato dal Commissario Straordinario nel suo incontro con gli amministratori del Cadore e del Comelico del luglio scorso, è prevista per gennaio 2021. «In ogni caso, per quella data - rassicura Anas -, eventuali interventi non completati saranno messi in sicurezza in modo da non creare interferenze al traffico». Ma stanno per terminare le opere sulle principali criticità, e in particolare «i lavori di modifica dello svincolo tra la SS 51 e la SS251», ovvero il cosiddetto imbuto di Longarone che sparirà entro fine ottobre. La seconda metà del piano dei Mondiali sarà poi in discesa, con disagi contenuti.

L'ALTRO CASO

Rallentamenti invece ci sono stati per l'opera che era in corso in via Uberti, a Longarone, ovvero la strada, che collega Castellavazzo e la zona Malcolm. È un percorso strategico per il traffico interno e infatti la sua chiusura, ormai dal 2018 a causa dei danni di Vaia, ha creato disagi ai residenti perché si sono visti privati di una via di accesso ai paesi. Non si tratta di un'opera mondiale e non c'è stata, va sottolineato, alcuna intedittiva antimafia. L'azienda è regolarissima, semplicemente non ha rispettato i termini contrattuali. Per questo Anas ha chiuso il contratto e l'azienda cacciata pagherà i danni. «È in corso - spiegano - il procedimento di risoluzione contrattuale con l'appaltatore a causa dei gravi ritardi nell'esecuzione degli interventi. I lavori necessari alla riapertura al transito di Via Uberti, in modalità di cantiere, saranno eseguiti in danno all'appaltatore nei termini più brevi».

