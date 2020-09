IL CROLLO

BELLUNO Dolomitibus è pronta a far fronte alla ripartenza scolastica, anche se i rinnovi degli abbonamenti al momento scarseggiano: solo 200 rispetto ai 2000 dell'anno scorso. Un calo vertiginoso ma non ancora allarmante, perfettamente spiegabile data la situazione di incertezza che di fatto avvolge questo inizio di anno scolastico senza precedenti.

CORSA AI RIPARI

Nonostante tutto però l'azienda di trasporti bellunese non rimane impreparata, e ha avviato una corsa contro il tempo per poter garantire ai rientranti studenti un sevizio ottimale che rispetti le indicazioni nazionali, che impongono ai mezzi pubblici di viaggiare all'80% della capienza massima. Ieri in Provincia si sono confrontate le varie parti in causa nell'organizzazione del Tpl (Piano trasporto pubblico locale), ed al termine della riunione l'amministratore delegato della Dolomitibus Natalia Ranza ha spiegato chiaramente come si è mossa l'azienda per rispondere a queste nuove esigenze: «Analizzando gli specifici dati riguardo le tratte percorse e gli abbonamenti erogati l'anno passato abbiamo stabilito come il traffico giornaliero sia di circa 18 mila persone, e per rispettare le nuove norme ci sarà dunque bisogno di 15 mezzi in più: un aumento di circa il 10% rispetto ai 144 veicoli utilizzati solitamente». L'aumento non mette in difficoltà Dolomitibus, che dispone infatti di una flotta totale di 217 mezzi: le corse bis per le tratte più trafficate sono già disponibili e saranno quindi garantite senza alcun problema e senza l'intervento di enti esterni privati. «Dal 14 settembre si riparte al 110% - ha continuato Ranza verranno garantite infatti tutte le corse ordinarie, con l'aggiunta di quelle extra create appositamente per garantire il distanziamento».

IL NODO RIMBORSI

Si conclude quindi il processo di reintroduzione delle tratte pubbliche, che dal blocco totale in periodo lockdown erano passate al 70% attuale, mentre ora in due settimane si tornerà finalmente a pieno regime. E' intervenuto anche il Presidente Provinciale Roberto Padrin, sottolineando come Dolomitibus stia facendo di tutto per venire incontro ai viaggiatori in questo periodo difficile: «Già dal 24 agosto sono disponibili le linee guida per ottenere il rimborso degli abbonamenti non utilizzati, e ci sono già state 2000 richieste su 5000 possibili. Agli studenti saranno rimborsati fino a 105 giorni, mentre 71 ai lavoratori, il tutto sotto forma di voucher o di credito nel portafoglio elettronico da utilizzare o per il nuovo abbonamento oppure per titoli di viaggio singoli. Il problema ha proseguito Padrin rimane quello del grosso calo degli abbonamenti, ma siamo fiduciosi che si tratti solo di un ritardo temporaneo: l'incontro di oggi è servito anche per dare garanzie alle famiglie, che possono però fidarsi di un servizio che si manterrà affidabile e sicuro».

PERIODO DI RODAGGIO

Un segnale forte quello mandato dalla Provincia e da Dolomitibus, che scommettono su se stesse e si dicono pronte a garantire un servizio ottimale: «I primi giorni di scuola saranno di rodaggio, e chiediamo quindi un attimo di pazienza ha concluso Roberto Padrin ma la situazione verrà costantemente monitorata per venire incontro alle esigenze degli studenti, del mondo della scuola e dei lavoratori, il tutto rispettando le norme vigenti e mantenendo un ambiente controllato e sicuro». Le diverse parti chiamate in causa si riuniranno nuovamente ad inizio ottobre, in un incontro che ruoterà sui dati raccolti nelle prime due settimane di ripresa, essenziali per individuare problematiche eventuali, dettagli da sistemare e per procedere quindi nella stesura di un piano definitivo.

Pietro Alpago Novello

