Il crac di Veneto Banca fu il risultato di una mala gestione che arrivò a toccare i suoi vertici con un gigantesco depauperamento e la pressoché totale dissipazione del patrimonio per effetto della concessione di crediti milionari diventati sofferenze -di cui si conoscevano i rischi- e dei soldi dati a numerosi clienti per acquistare le azioni dell'ex popolare precipitate poi a un valore prossimo allo zero. Fatti che, alla luce dello stato d'insolvenza confermato l'altro ieri dalla Corte di Appello di Venezia che ha respinto l'opposizione presentata dall'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, fanno concludere che ci si stata una colossale bancarotta fraudolenta. Sono questi gli assunti su cui si regge il fascicolo d'indagine aperto dal sostituto procuratore Massimo De Bortoli che, proprio per il reato di bancarotta, ha iscritto nel registro degli indagati Vincenzo Consoli e altri otto componenti del management di Veneto Banca, tra cui un ex dirigente della Banca Popolare di Intra S.p.A., inglobata in Veneto Banca nel novembre 2010 e che, prima della fusione con la popolare montebellunese, aveva lo stesso Consoli come vice presidente e Franco Antiga, ex vice del presidente Flavio Trinca, come componente del consiglio di amministrazione.

