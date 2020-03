IL LUTTO

BELLUNO Proprio lui, Francesco Saverio Pavone, che di battaglie ne aveva combattute tante. Spessissimo vinte. Stavolta non ce l'ha fatta. È morto ieri a Mestre, dove abitava, l'ex procuratore della Repubblica di Belluno. Era ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale All'Angelo, dove era stato portato d'urgenza una ventina di giorni fa. Diagnosi: Covid-19. Francesco Saverio Pavone era in pensione dal luglio del 2017, quando aveva lasciato la Procura bellunese per ritirarsi nella sua casa nel Veneziano. Non aveva patologie pregresse note: avrebbe compiuto 76 anni il 25 marzo.

LA MALATTIA

Il 19 febbraio scorso Pavone ha la febbre alta: pare influenza, e vai con l'antibiotico. Febbre che non scende. Cambio dell'antibiotico. Certo ancora non si pensa al peggio. Il 25 febbraio arriva il ricovero in ospedale, in pneumologia anche se non ha polmonite, ma resta isolato. Quindi il tampone: positivo al corona virus. «Dopo tre giorni papà è entrato in coma», precisa la figlia Antonella. Era venerdì 28 febbraio. Difficile dire dove abbia contratto il virus. «Sappiamo che l'ultima uscita pubblica è avvenuta a Dolo, il 17 febbraio. Papà era stato invitato all'inaugurazione di un Centro documentazione antimafia».

PAVONE A BELLUNO

A Belluno, come procuratore della Repubblica, Pavone ci venne per scelta. Per un finale di carriera dopo essere entrato nei meandri della mafia russa e cinese, dopo la lotta alla criminalità organizzata, dopo aver messo in manette i boss della Mala del Brenta. Era il 9 gennaio 2013 quando con una cerimonia in Tribunale, in via Segato, venne ufficializzato il suo insediamento. Affermava che a Belluno «va tutelato il territorio dagli scempi, territorio che è ricco e, quindi, luogo di possibili infiltrazioni mafiose». E a Belluno Franco si affezionò da subito. Ogni mattina scendeva per via Psaro fino a piazza dei Martiri per il caffè di rito al Manin. Non spirito mondano, ma certamente spirito generoso: ad offrire era sempre lui. A volte faceva due chiacchiere sulla città con la titolare, Mirta Zanolla. Era la pausa tra ore ed ore tra i faldoni. Senza orologio che tenga: il lavoro prima di tutto. Queste sono le parole che la moglie, Amelia Vargiu, ci ha rilasciato ieri sera: «A Franco piaceva la città, era legatissimo. Ci stava volentieri e anche io lo raggiungevo, per quanto possibile. Avevamo preso un appartamentino in via Mezzaterra». La moglie Amelia ora è a casa e sta bene, dopo una quarantena trascorsa, secondo protocollo, sotto osservazione in ospedale. «Ricoverata anche lei positiva, ma guarita», precisa Antonella Pavone, ora nel dolore con le sorelle Rossella e Sara. A Belluno Pavone ha partecipato più volte, in qualità di relatore, agli incontri organizzati dall'Associazione Liberal Belluno: «Parlò del delicato rapporto tra stato e mafia, dei problemi legati al G8 di Genova, delle questioni collegate al carcere, di Porto Marghera, di mafia a Nordest», sintetizza così la presidente Rosalba Schenal.

LE INCHIESTE

Gennaio 2017. Pavone aveva appesa la toga al chiodo, dopo numerose inchieste che hanno lasciato il segno nelle cronache bellunesi: dall'arresto del sindaco di Cortina, Andrea Franceschi nel 2013, alla caccia ai furbetti del cartellino negli uffici pubblici. Non si era mai fermato: fino alla fine. «È come quando ci si innamora di una donna e poi finisce», furono le parole, pronunciate dal procuratore nato a Taranto il 25 marzo 1944. Le norme anti-contagio non permetteranno nemmeno di dargli l'ultimo saluto. «Neppure noi parenti sappiamo come lo potremo salutare, daremo notizia per un eventuale commemorazione che avverrà, comunque, passata l'emergenza», dicono i famigliari.

Daniela De Donà

